Єфросиніна, Дантес, Ласточкін та інші: зірки емоційно попрощалися з Олександром Чечуном (фото)

Про смерть Олександра стало відомо 10 квітня. Як повідомила дружина Ольга Гриценюк, він пішов з життя у середу внаслідок поранення, яке отримав майже рік тому під час виконання бойового завдання.

"Ми майже рік боролися за його життя. Але, на жаль", - розповіла вона.

Як зірки відреагували на трагічну новину

Маша Єфросиніна висловила співчуття рідним та близьким. Для неї трагедія також є особистою, адже вони разом грали в "Лізі".

Єфросиніна висловила співчуття (скриншот)

Володимир Дантес, який був тренером команди в одному із сезонів шоу, подякував воїну за захист у зворушливому дописі.

Дантес подякував герою (скриншот)

Не пройшли повз трагедії й інші зірки "Ліги сміху". Гумористи співчувають рідним та оплакують тяжку втрату.

Володимир Мартинець, з яким комік виступав у команді "Стадіон діброва", опублікував лаконічне фото без слів.

Мартинець про загибель Чечуна (скриншот)

Акторка Катерина Нікітіна назвала колегу легендою та сказала, що буде за ним сумувати.

Нікітіна присвятила допис Чечуну (скриншот)

Ігор Ласточкін, який також зараз служить в лавах ЗСУ, висловив співчуття усім рідним загиблого.

Ласточкін висловив співчуття (скриншот)

Нагадаємо, Олександр Чечун став відомий завдяки участі в різних проєктах на телебаченні. Найбільшу славу принесла участь в команді "Стадіон Діброва" в гумористичному проєкті "Ліга сміху". З початком повномасштабної війни РФ проти України він приєднався до ЗСУ. На фронті мав позивний "Маркіян".