За Ефремова заступился скандальный российский актер

Михаил Ефремов совершил ДТП (фото: twitter.com.Vremya Pokazhet)

За Михаила Ефремова заступился скандальный Алексей Панин

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП, но сейчас находится под домашним арестом. Российский актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Скандальный российский артист Алексей Панин встал на защиту Ефремова и сказал, что его сажать в тюрьму категорически нельзя.

"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", – цитирует актера "Рамблер".

9 июня депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что Ефремова следует посадить в тюрьму на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся. На это Панин отреагировал и сказал, что Жириновского нужно поместить в психиатрическую клинику.

"После таких заявлений Жириновского нужно заключить в психиатрическую больницу", — сказал Панин.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и протаранил фургон. В результате ДТП водитель Lada получил тяжелые травмы и умер в больнице.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Как мы ранее писали, стало известно, почему Михаила Ефремова, скорее всего, не посадят за решетку.

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Автор: Людмила Жукова