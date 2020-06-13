Ефремов записал видео с раскаянием: нет больше меня

Артист попросил прощения у семьи погибшего
Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП и теперь просит прощения у семьи погибшего. Актер сказал, что признает свои ошибки и готов помочь. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале.
"Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть потом, что это - не попытка откупиться, а попытка искупить", - говорит Ефремов.
Он утверждает, что жену и детей эта ситуация очень задела. Все близкие отвернулись от актера и никто не желает больше ему верить. Ефремов осознал, что садиться пьяным за руль непростительно. "Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить", - добавил актер.
Также он заявил, что просить о помощи и отмазываться не собирается, хотя у него есть хорошие связи. Считает, что это было бы неправильно по отношению к близким погибшего парня.
"Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - прокомментировал артист ситуацию.
Напомним, что 8 июня 2020 года московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова, который совершил ДТП. Из-за него утром, 9 июня скончался 57-летний Сергей Захаров. Семья считает, что артиста должны наказать, при этом коллеги Захарова придерживаются другого мнения. Говорят, нужно простить.
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Автор: Дарья Русина