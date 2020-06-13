Єфремов записав відео з каяттям: немає більше мене

Артист попросив вибачення у сім'ї загиблого
Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП і тепер просить вибачення у сім'ї загиблого. Актор сказав, що визнає свої помилки і готовий допомогти. Відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі.
"Я не знав, що сказати. Та й зараз не знаю. Не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу. Хоча знаю, що не пробачать. Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо візьмуть, якщо зрозуміють, може бути потім, що це - не спроба відкупитися, а спроба спокутувати", - каже Єфремов.
Він стверджує, що дружину і дітей ця ситуація дуже зачепила. Всі близькі відвернулися від актора і ніхто не бажає більше йому вірити. Єфремов усвідомив, що сідати п'яним за кермо було необачною дією. "Коли в результаті гине невинна людина, хороший чоловік, мій ровесник. Коли горе таке в його родині. Я не розумію, як далі жити", - додав актор.
Також він заявив, що просити про допомогу і відмазуватися не збирається, хоча у нього є хороші зв'язки. Вважає, що це було б неправильно по відношенню до близьких загиблого хлопця.
"Так і як тут відмажешся, коли всі все бачили. Так і я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава Богу, моя мама не побачила. Це не кіно, тому вже нічого не зміниш. Кінець, немає вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати нічого", - прокоментував артист ситуацію.
Нагадаємо, що 8 червня 2020 року московська поліція порушила кримінальну справу стосовно Михаїла Єфремова, який скоїв ДТП. Через нього вранці, 9 червня помер 57-річний Сергій Захаров. Сім'я вважає, що артиста повинні покарати, при цьому колеги Захарова дотримуються іншої думки. Кажуть, треба пробачити.
Як ми раніше писали, стало відомо, чому Михайла Єфремова, швидше за все, не посадять за грати.
Автор: Дарья Русина