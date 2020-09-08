Ефремов получил советы по поведению на зоне от криминального авторитета: шанс "отсохнуть"

Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москве, признан виновным и осужден на 8 лет. Криминальный авторитет дал Ефремову советы о поведении в колонии, которые могут спасти здоровье и честь актера.

Подготовиться к тюрьме невозможно, это не просто собрать сумку и попрощаться с родственниками и друзьями на время. Самая сложная задача – это настроится на тюремное заключение. Никто не знает, как поведет себя человек в камере с совершенно незнакомыми ему людьми. Об этом сообщает "МК".

В прошлом представитель криминального мира, а ныне пенсионер Михаил Орский считает, что в камере с Ефремовым не будет блатных или тех, кто придерживается понятий. Скорее актера определят в камеру, где будут сидеть те, кто впервые оказался в заключении. Но всегда могут быть сюрпризы, поэтому Орский дал пять полезных советов:

Уважать сокамерников и забыть о своем статусе известного актера; Ни в коем случае не пить с сотрудниками колонии, которым будет интересно выпить с Ефремовым; Бросить курить; Показать повышенную чистоплотность; Не пропускать прогулок.

"Вообще я лично считаю, что для Ефремова срок - это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком", - заявил Орский.

По его словам, он не раз был свидетелем того, как заключенные, у которых были проблемы с алкоголем, становились нормальными людьми без зависимости. Кроме того, у некоторых даже пробуждались новые таланты.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с небольшим фургоном, водителя которого зажало. Вскоре он скончался в больнице.

Ранее Михаил Ефремов взял слово в суде и сделал признание.