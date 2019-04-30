Эффектная София Ротару в прозрачном платье взорвала сеть

София Ротару поздравила украинцев с Пасхой, а также опубликовала снимки в женственном и нежном образе. Соответствующая запись опубликована в социальной сети Instagram на странице исполнительницы.

Певице уже 71 год, а она до сих пор выглядит свежо и молодо. На фото София Ротару позирует в полупрозрачном платье с глубоким вырезом в зоне декольте.

Фото: (instagram.com/sofiarotaru.official)

Подписчики отреагировали на снимки и тут же принялись их комментировать. Фанатов удивляет, как в таком возрасте Ротару умудряется быть такой же прекрасной, как и в молодости:

Как возможно так не меняться?

Невероятно красивая.

Прекрасная женщина.

Шикарная.

Своей улыбкой поднимаете настроение!

Умеете сделать день ярче!

Практически не изменилась. Супер!

Напомним, что в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления. Когда Ротару очнулась, она некоторое время не могла осознать, что произошло и не узнавала людей. Сообщалось, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии и некоторое вреям провела в реанимации.

Ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.