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Эффектная София Ротару в прозрачном платье взорвала сеть

STYLERПерсоны    30.04.2019 - 17:36
Эффектная София Ротару в прозрачном платье взорвала сеть
София Ротару (фото:instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару поразила поклонников необычным образом

София Ротару поздравила украинцев с Пасхой, а также опубликовала снимки в женственном и нежном образе. Соответствующая запись опубликована в социальной сети Instagram на странице исполнительницы.

Певице уже 71 год, а она до сих пор выглядит свежо и молодо. На фото София Ротару позирует в полупрозрачном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. 

 

Фото: (instagram.com/sofiarotaru.official)

Подписчики отреагировали на снимки и тут же принялись их комментировать. Фанатов удивляет, как в таком возрасте Ротару умудряется быть такой же прекрасной, как и в молодости:

  • Как возможно так не меняться?
  • Невероятно красивая.
  • Прекрасная женщина.
  • Шикарная.
  • Своей улыбкой поднимаете настроение!
  • Умеете сделать день ярче!
  • Практически не изменилась. Супер!

Напомним, что в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления. Когда Ротару очнулась, она некоторое время не могла осознать, что произошло и не узнавала людей. Сообщалось, что певица была госпитализирована в тяжелом состоянии и некоторое вреям провела в реанимации.

Ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.

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