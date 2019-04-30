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Ефектна Софія Ротару у прозорій сукні шокувала мережу

STYLERПерсони    30.04.2019 - 17:36
Ефектна Софія Ротару у прозорій сукні шокувала мережу
Софія Ротару фото:instagram.com/sofiarotaru.official)

Ротару вразила шанувальників незвичайним образом

Софія Ротару привітала українців з Великоднем, а також опублікувала знімки в жіночому і ніжному образі. Відповідний запис опублікований у соціальній мережі Instagram на сторінці виконавиці.

Співачці вже 71 рік, а вона до цих пір виглядає свіжо і молодо. На фото Софія Ротару позує у напівпрозорому платті з глибоким вирізом в зоні декольте.

 

Фото: (instagram.com/sofiarotaru.official)

Підписники відреагували на знімки і відразу ж почали їх коментувати. Фанатів дивує, як в такому віці Ротару примудряється бути такою ж прекрасною, як і в молодості:

  • Як можливо так не змінюватися?
  • Неймовірно красива.
  • Прекрасна жінка.
  • Шикарна.
  • Своєю посмішкою піднімаєте настрій!
  • Вмієте зробити день яскравішим!
  • Практично не змінилася. Супер!

Нагадаємо, що в 2018 році ЗМІ облетіла новина, що співачка втратила свідомість під час концерту в Уфі через стрибок тиску. Коли Ротару прокинулася, вона деякий час не могла усвідомити, що сталося і не впізнавала людей. Повідомлялося, що співачка була госпіталізована у важкому стані і деякий час провела в реанімації.

Раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.

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