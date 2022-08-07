Ці ефективні способи допоможуть позбутися від слимаків в саду і городі

Слимаки зазвичай зустрічаються в саду чи на городі. Ці шкідники завдають рослинам великої шкоди. Вони харчуються молодими рослинами з ніжною текстурою, а також квітами та плодами. Також слимаки можуть атакувати розсаду.

Як позбутися слимаків

Кавова гуща

Експерти рекомендують посипати кавовою гущею біля основи уражених рослин і це допоможе уникнути потрапляння слимаків на інші рослини.

Пиво

Можна наповнити місткість пивом і поставити її біля рослин. Слимаків приваблює пиво, тому вони потонуть у рідині.

Рослини

Деякі рослини ефективно відлякують слимаків. Це стосується цикламена, бегонії, настурції, лаванди або м’яти. Ці рослини можна вирощувати поруч із рослинами, на яких нападають слимаки.

Також їх можна використовувати для приготування води для поливу, яка захистить рослини. Для цього розмочіть одну або декілька рослин у десяти літрах води та полийте цим розчином рослини, які потрібно захистити.

Мульчування грунту

Щоб перешкодити переміщенню слимаків і не дати їм наблизитися до ваших рослин, бажано встановити мульчу в заражених місцях. Це можна зробити з лляних паєток або стручків какао.

Кабачки

Слимаки люблять харчуватися кабачками. Ви можете зрізати половину кабачка і залишити його у своєму саду. Слимаки будуть харчуватися цим овочем і це дозволить вам легко захопити їх і позбутися.