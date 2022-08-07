ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці ефективні способи допоможуть позбутися від слимаків в саду і городі

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 07:20
Ці ефективні способи допоможуть позбутися від слимаків в саду і городі Як позбутися слимаків (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Слимаки зазвичай зустрічаються в саду чи на городі. Ці шкідники завдають рослинам великої шкоди. Вони харчуються молодими рослинами з ніжною текстурою, а також квітами та плодами. Також слимаки можуть атакувати розсаду.

Про це пише Sante Plusmag.

Як позбутися слимаків

Кавова гуща

Експерти рекомендують посипати кавовою гущею біля основи уражених рослин і це допоможе уникнути потрапляння слимаків на інші рослини.

Пиво

Можна наповнити місткість пивом і поставити її біля рослин. Слимаків приваблює пиво, тому вони потонуть у рідині.

Рослини

Деякі рослини ефективно відлякують слимаків. Це стосується цикламена, бегонії, настурції, лаванди або м’яти. Ці рослини можна вирощувати поруч із рослинами, на яких нападають слимаки.

Також їх можна використовувати для приготування води для поливу, яка захистить рослини. Для цього розмочіть одну або декілька рослин у десяти літрах води та полийте цим розчином рослини, які потрібно захистити.

Мульчування грунту

Щоб перешкодити переміщенню слимаків і не дати їм наблизитися до ваших рослин, бажано встановити мульчу в заражених місцях. Це можна зробити з лляних паєток або стручків какао.

Кабачки

Слимаки люблять харчуватися кабачками. Ви можете зрізати половину кабачка і залишити його у своєму саду. Слимаки будуть харчуватися цим овочем і це дозволить вам легко захопити їх і позбутися.

Раніше ми повідомляли, як позбутися мурах в будинку та на городі.

Також ми писали, що робити при укусах комах і павуків влітку.

Читайте РБК-Україна в Google News
улитки Огород
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя