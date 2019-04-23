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Не все ефективно: Комаровський розповів батькам про загартовування дітей

STYLERЖиття    23.04.2019 - 22:45
Не все ефективно: Комаровський розповів батькам про загартовування дітей
Доктор Комаровський висловився про загартовування дітей (facebook.com/uakomar)

Комаровський розповів, з якого віку можна починати загартовувати дітей

Доктор Комаровський пояснив батькам, з якого віку потрібно починати загартовувати дітей і чому багато процедур не має сенсу.

Комаровский відповів на своєму форумі на питання від батьків з приводу того, з якого віку потрібно починати загартовування дітей. Він пояснив, що загартовування – це дії, які спрямовані на те, щоб посилити захист дитини від небезпечних природних впливів, від рухомого повітря, контрастів температур, сонця, холодного повітря.

Він зазначив, що з такої точки зору, конкретні процедури в переважній більшості випадків, неефективні.

"Під загартовуванням слід розуміти відповідний спосіб життя, при якому дитина не перегрівається, багато гуляє, в кімнаті підтримується адекватний повітрообмін, дитину не змушують їсти, одягають так, щоб виключити пітливість. Виходячи з цього, загартовування, тоюто адекватний, відповідний фізіологічним потребам, спосіб життя, повинен починатися з моменту народження дитини", - пояснив батькам доктор Комаровський.

Не все ефективно: Комаровський розповів батькам про загартовування дітей

Загартовувати дітей потрібно правильно (pixabay.com)

Він нагадав, що на превеликий жаль, під загартовуванням багато батьків розуміють якісь загартовуючі процедури, які в більшості випадків неефективні, якщо при цьому не здійснюється корекція способу життя дитини.

Доктор Комаровський про загартовування дітей (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Комаровський розповів про причини сухості шкіри дитини.

А також писали про те, що доктор Комаровський висловився про вегетаріанство і сироїдіння і розповів, чи можна такий спосіб життя прищеплювати дітям.

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