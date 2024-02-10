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Ефектні астрономічні явища, які не можна пропустити у 2024 році: дати

Які небесні явища зможуть спостерігати українці у цьому році (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці цьогоріч зможуть насолодитися кількома ефектними астрономічними явищами. Деякі з них можна буде побачити навіть неозброєним оком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка у You Tube.

Які астрономічні явища можна буде спостерігати з території України

"Я підготував коротку розповідь про астрономічні явища, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів - тобто без біноклів та телескопів. Потрібні тільки бажання спостерігати та ясне небо", - каже науковець.

Місячне затемнення у 2024 році буде тільки одне - його можна буде спостерігати 18 вересня й воно буде частковим. Максимум затемнення настане о 5.45 хв за київським часом.

Сполучення Місяця із планетами також можна буде спостерігати без додаткових пристроїв.

"Про це явище говорять, коли Місяць і планети на небесній сфері лежать одне біля одного, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не фізичну", - уточнює Крячко.

Сполучення Місяця із планетами:

  • 4 травня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.45 хв*
  • 5 травня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.50 хв 
  • 3 червня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.00 хв
  • 7 липня - Місяць і Меркурій можна буде спостерігати о 21.45 хв
  • 24 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 23.00 хв
  • 25 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.00 хв
  • 21 серпня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 5.00 хв
  • 14 жовтня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 22.00 хв
  • 20 листопада - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 22.30 хв
  • 18 грудня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 7.00 хв

*за літнім часом 

Супермісяць цьогоріч його можна буде спостерігати 18 вересня та 17 жовтня. Для спостерігача він більший в діаметрі на 14% і яскравіший на 30% за повний Місяць в апогеї.

Сполучення планет:

  • 11 квітня - Марс і Сатурн можна буде спостерігати о 5.30 хв
  • 15 серпня - Юпітер і Марс можна буде спостерігати о 5.00 хв

Метеорні потоки

  • з 12 на 13 серпня - Персеїди - найкращий час для спостереження з 23.00 до світанку. Також на нічному небі можна буде побачити Туманність Андромеди
  • 8 жовтня - Драконіди - найкращий час для спостереження з вечора і до світанку
  • з 13 на 14 грудня - Ґеменіди - найкращий час для спостереження після 18.00, коли зайде Місяць (у цю ніч буде яскравий Місяць, тому найкраще зорепад буде видно вранці)

 

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