Ефектні астрономічні явища, які не можна пропустити у 2024 році: дати

Які астрономічні явища можна буде спостерігати з території України

"Я підготував коротку розповідь про астрономічні явища, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів - тобто без біноклів та телескопів. Потрібні тільки бажання спостерігати та ясне небо", - каже науковець.

Місячне затемнення у 2024 році буде тільки одне - його можна буде спостерігати 18 вересня й воно буде частковим. Максимум затемнення настане о 5.45 хв за київським часом.

Сполучення Місяця із планетами також можна буде спостерігати без додаткових пристроїв.

"Про це явище говорять, коли Місяць і планети на небесній сфері лежать одне біля одного, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не фізичну", - уточнює Крячко.

Сполучення Місяця із планетами:

4 травня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.45 хв*

5 травня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.50 хв

3 червня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 4.00 хв

7 липня - Місяць і Меркурій можна буде спостерігати о 21.45 хв

24 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 23.00 хв

25 липня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 4.00 хв

21 серпня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 5.00 хв

14 жовтня - Місяць і Сатурн можна буде спостерігати о 22.00 хв

20 листопада - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 22.30 хв

18 грудня - Місяць і Марс можна буде спостерігати о 7.00 хв

*за літнім часом

Супермісяць цьогоріч його можна буде спостерігати 18 вересня та 17 жовтня. Для спостерігача він більший в діаметрі на 14% і яскравіший на 30% за повний Місяць в апогеї.

Сполучення планет:

11 квітня - Марс і Сатурн можна буде спостерігати о 5.30 хв

15 серпня - Юпітер і Марс можна буде спостерігати о 5.00 хв

Метеорні потоки