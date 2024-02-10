Ефектні астрономічні явища, які не можна пропустити у 2024 році: дати

Українці цьогоріч зможуть насолодитися кількома ефектними астрономічними явищами. Деякі з них можна буде побачити навіть неозброєним оком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію каналу завідувача лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Івана Крячка у You Tube.
"Я підготував коротку розповідь про астрономічні явища, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів - тобто без біноклів та телескопів. Потрібні тільки бажання спостерігати та ясне небо", - каже науковець.
Місячне затемнення у 2024 році буде тільки одне - його можна буде спостерігати 18 вересня й воно буде частковим. Максимум затемнення настане о 5.45 хв за київським часом.
Сполучення Місяця із планетами також можна буде спостерігати без додаткових пристроїв.
"Про це явище говорять, коли Місяць і планети на небесній сфері лежать одне біля одного, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не фізичну", - уточнює Крячко.
Сполучення Місяця із планетами:
*за літнім часом
Супермісяць цьогоріч його можна буде спостерігати 18 вересня та 17 жовтня. Для спостерігача він більший в діаметрі на 14% і яскравіший на 30% за повний Місяць в апогеї.
Сполучення планет:
Метеорні потоки
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