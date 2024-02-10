Эффектные астрономические явления, которые нельзя пропустить в 2024 году: даты

Украинцы смогут насладиться несколькими эффектными астрономическими явлениями в 2024 году. Некоторые из них можно увидеть даже невооруженным глазом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко в You Tube.
"Я подготовил краткий рассказ об астрономических явлениях, которые можно наблюдать в Украине без помощи оптических приборов - то есть без биноклей и телескопов. Нужна только охота наблюдать и ясное небо", - говорит ученый.
Затмение Луны в 2024 году будет только одно - его можно будет наблюдать 18 сентября и оно будет частичным. Максимум затемнения настанет в 5.45 мин по киевскому времени.
Соединение Луны с планетами можно будет наблюдать без дополнительных устройств.
"Об этом явлении говорят, когда Луна и планеты на небесной сфере лежат друг у друга, речь идет о видимом расстоянии между светилами на небе, а не физическом", - уточняет Крячко.
Соединение Луны с планетами:
*по летнему времени
Суперлуну в этом году можно будет наблюдать 18 сентября и 17 октября. Для наблюдателя она больше в диаметре на 14% и ярче на 30% полной Луны в апогее.
Соединение планет:
Метеорные потоки
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