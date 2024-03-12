Ефектне тістечко з шоколадним мусом: простий рецепт без випікання
Це тістечко з шоколадним мусом просте за приготуванням та добре поєднується з гарячими напоями. До того ж воно особливо сподобається тим, хто не уявляє свого життя без шоколаду.
Як приготувати солодкий десерт з шоколадним мусом без випікання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Youtube-канал M. Patisserie.
Як приготувати тістечко з шоколадним мусом
Що вам знадобиться в приготуванні тістечка
Для бісквіта:
- печиво “Орео” (або подібне) - 80 г
- вершкове масло - 40 г
- прямокутна металева форма без дна розміром 11х19 см.
Для шоколадного мусу:
- чорний шоколад - 180 г
- молоко - 140 мл
- жирні вершки - 280 мл
Для шоколадного ганаша:
- чорний шоколад - 50 г
- молочний шоколад - 50 г
- молоко - 100 мл
Як приготувати тістечко без запікання
Починаємо приготування. Розтопіть вершкове масло. Печиво подрібніть в блендері до стану крихти, пересипте в окремий посуд, влийте масло, та ретельно перемішайте.
На деко, застелене папером для випікання, поставте металеву форму, засипте всередину суміш та щільно утрамбуйте.
Подрібнене печиво з вершковим маслом у металевій формі (скріншот / M. Patisserie)
В окремій мисці готуємо шоколадний мус. Додайте 140 мл молока до 180 г подрібненого чорного шоколаду та поставте в мікрохвильовку до закипання молока. Після цього ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції та залиште охолоджуватися.
Збийте в окремому посуді вершки до піни та влийте у них шоколадну масу. Обережно перемішайте.
Шоколадний мус - збиті вершки з шоколадом (скріншот / M. Patisserie)
Викладіть шоколадно-вершкову масу на бісквіт і розрівняйте кондитерським шпателем або ж ножем. Після цього поставте десерт в холодильник на 3 години.
Шоколадний мус на бісквіті (скріншот / M. Patisserie)
В цей час готуємо ганаш - ароматний крем з шоколаду та молока, яке буде верхнім шаром тістечка. Налийте 100 мл молока в миску з подрібненим молочним та чорним шоколадом (по 50 г) - та поставте в мікрохвильовку. Щойно молоко почне кипіти, дістаньте суміш та перемішайте до однорідності.
Шоколадний ганаш (скріншот / M. Patisserie)
Дістаньте з холодильника бісквіт з мусом та обережно вилийте на нього ганаш. Можна використати ніж або легенько потрясти форму для того, щоб шоколадна маса розподілилась рівномірно.
Останній шар тістечка (скріншот / M. Patisserie)
Поставте тістечко на 15 хв в холодильник. Після цього необхідно витягти його з форми - це легше зробити, якщо трохи нагріти метал, наприклад, за допомогою запальнички.
Нагрівання форми полегшить діставання тістечка (скріншот / M. Patisserie)
Тістечко можна розрізати на менші шматочки - і воно готове до вживання!
До речі, раніше ми публікували рецепт шарлотки без борошна.
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