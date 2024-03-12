Эффектное пирожное с шоколадным муссом: простой рецепт без выпечки

Это пирожное с шоколадным муссом простое в приготовлении и хорошо сочетается с горячими напитками. К тому же оно особенно понравится тем, кто не представляет своей жизни без шоколада.

Как приготовить сладкий десерт с шоколадным муссом без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Youtube-канал M. Patisserie.

Как приготовить пирожное с шоколадным муссом

Что вам понадобится в приготовлении пирожного

Для бисквита:

печенье "Орео" (или подобное) - 80 г

сливочное масло - 40 г

прямоугольная металлическая форма без дна размером 11х19 см.

Для шоколадного мусса:

черный шоколад - 180 г

молоко - 140 мл

жирные сливки - 280 мл

Для шоколадного ганаша:

черный шоколад - 50 г

молочный шоколад - 50 г

молоко - 100 мл

Как приготовить пирожное без запекания

Начинаем приготовление. Растопите сливочное масло. Печенье измельчите в блендере до состояния крошки, пересыпьте в отдельную посуду, влейте масло и тщательно перемешайте.

На противень, застеленный бумагой для выпечки, поставьте металлическую форму, засыпьте внутрь смесь и плотно утрамбуйте.

Измельченное печенье со сливочным маслом в металлической форме (скриншот/M. Patisserie)

В отдельной миске готовим шоколадный мусс. Добавьте 140 мл молока к 180 г измельченного черного шоколада и поставьте в микроволновку до кипения молока. После этого тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции и оставьте охлаждаться.

Взбейте в отдельной посуде сливки в пену и влейте в них шоколадную массу. Осторожно перемешайте.

Шоколадный мусс - взбитые сливки с шоколадом (скриншот / M. Patisserie)

Выложите шоколадно-сливочную массу на бисквит и разровняйте кондитерским шпателем или же ножом. После этого поставьте десерт в холодильник на 3 часа.

Шоколадный мусс на бисквите (скриншот/M. Patisserie)

В это время готовим ганаш - ароматный крем из шоколада и молока, которое будет верхним слоем пирожного. Налейте 100 мл молока в миску с измельченным молочным и черным шоколадом (по 50 г) и поставьте в микроволновку. Как только молоко начнет кипеть, достаньте смесь и перемешайте до однородности.

Шоколадный ганаш (скриншот / M. Patisserie)

Извлеките из холодильника бисквит с муссом и осторожно вылейте на него ганаш. Можно использовать нож или легко потрясти форму для того, чтобы шоколадная масса распределилась равномерно.

Последний слой пирожного (скриншот / M. Patisserie)

Поставьте пирожное на 15 мин в холодильник. После этого необходимо извлечь его из формы - это легче сделать, если немного нагреть металл, например, с помощью зажигалки.

Нагревание формы облегчит извлечение пирожного (скриншот / M. Patisserie)

Пирожное можно разрезать на меньшие кусочки - и оно готово к употреблению!