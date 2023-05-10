Ефект буде тривалим! Ці способи допоможуть позбутися плісняви у ванній

Ванна кімната - це найбільш вологе приміщення в нашому домі, тому там і швидко з'являється пліснява. Цей грибок не лише викликає відразу, а й може зашкодити здоров'ю.
Про способи, як позбутися плісняви у ванній, пише популярне французьке видання Sante Plus.
Прибрати плісняву у ванній можна за допомогою таких способів.
Вода + засіб для миття посуду
Вам знадобляться:
Лимон
Вичавіть з лимону сік, нанесіть на шви з пліснявою. Залиште на 15-20 хвилин та змийте.
Такий спосіб допоможе не лише позбутися плісняви, а й відбілити шви плитки.
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