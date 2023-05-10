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Ефект буде тривалим! Ці способи допоможуть позбутися плісняви у ванній

Способи як прибрати цвіль у ванній (фото: facebook.com/Юлія Сапига)
Автор: Наталя Коваль

Ванна кімната - це найбільш вологе приміщення в нашому домі, тому там і швидко з'являється пліснява. Цей грибок не лише викликає відразу, а й може зашкодити здоров'ю.

Про способи, як позбутися плісняви у ванній, пише популярне французьке видання Sante Plus.

Прибрати плісняву у ванній можна за допомогою таких способів.

Вода + засіб для миття посуду

Вам знадобляться:

Лимон

Вичавіть з лимону сік, нанесіть на шви з пліснявою. Залиште на 15-20 хвилин та змийте.

Такий спосіб допоможе не лише позбутися плісняви, а й відбілити шви плитки.

Як забезпечити довготривалий ефект

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