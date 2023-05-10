Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной

Ванная комната - это самое влажное помещение в нашем доме, поэтому там и быстро появляется плесень. Этот грибок не только вызывает отвращение, но и может нанести вред здоровью.
О способах, как избавиться от плесени в ванной, пишет популярное французское издание Sante Plus.
Убрать плесень в ванной можно с помощью следующих способов.
Вода + средство для мытья посуды
Вам понадобятся:
Лимон
Выжмите из лимона сок, нанесите на швы с плесенью. Оставьте на 15-20 минут и смойте.
Такой способ поможет не только избавиться от плесени, но и отбелить швы плитки.
Раньше мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя чистить содой.
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