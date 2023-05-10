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Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной

Как убрать плесень в ванной (фото: facebook.com/Юлия Сапига)
Автор: Наталия Коваль

Ванная комната - это самое влажное помещение в нашем доме, поэтому там и быстро появляется плесень. Этот грибок не только вызывает отвращение, но и может нанести вред здоровью.

О способах, как избавиться от плесени в ванной, пишет популярное французское издание Sante Plus.

Убрать плесень в ванной можно с помощью следующих способов.

Вода + средство для мытья посуды

Вам понадобятся:

Лимон

Выжмите из лимона сок, нанесите на швы с плесенью. Оставьте на 15-20 минут и смойте.

Такой способ поможет не только избавиться от плесени, но и отбелить швы плитки.

Как обеспечить длительный эффект

Раньше мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя чистить содой.

Также напомним, из-за каких привычек в доме всегда грязно.

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