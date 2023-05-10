Ефект буде тривалим! Ці способи допоможуть позбутися плісняви у ванній
Ванна кімната - це найбільш вологе приміщення в нашому домі, тому там і швидко з'являється пліснява. Цей грибок не лише викликає відразу, а й може зашкодити здоров'ю.
Про способи, як позбутися плісняви у ванній, пише популярне французьке видання Sante Plus.
В чому небезпека плісняви
Насправді пліснява розмножується, виділяє шкідливі пори в атмосферу кімнат у вашому домі.
Якщо ви чутлива людина, дихання пліснявою може з часом викликати подразнення дихальних шляхів.
Як прибрати цвіль з плиткових швів
Прибрати плісняву у ванній можна за допомогою таких способів.
Вода + засіб для миття посуду
Найбільш відомий спосіб - змішати в мисці теплу воду та столову ложку засобу для миття посуду.
Після цього за допомогою зубної щітки затріть шви плиток отриманим розчином.
Сода, перекис, рідке мило
Вам знадобляться:
- 1/2 склянки харчової соди
- 1/4 склянки перекису водню
- 1 чайну ложку мильного засобу.
Змішайте всі ці інгредієнти, потім пасту, яку ви отримаєте, потрібно буде нанести на шви з пліснявою.
Залиште приблизно на 20 хвилин, змийте, а потім витріть рушником.
Лимон
Вичавіть з лимону сік, нанесіть на шви з пліснявою. Залиште на 15-20 хвилин та змийте.
Такий спосіб допоможе не лише позбутися плісняви, а й відбілити шви плитки.
Як забезпечити довготривалий ефект
Після кожного прийому ванни чи душу провітрюйте і витирайте кімнату.
Таким чином, волога не буде залишатися у ванній та не буде утворюватись нова пліснява.
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