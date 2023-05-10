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Ефект буде тривалим! Ці способи допоможуть позбутися плісняви у ванній

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Середа 10 травня 2023 15:51
Ефект буде тривалим! Ці способи допоможуть позбутися плісняви у ванній Способи як прибрати цвіль у ванній (фото: facebook.com/Юлія Сапига)
Автор: Наталя Коваль

Ванна кімната - це найбільш вологе приміщення в нашому домі, тому там і швидко з'являється пліснява. Цей грибок не лише викликає відразу, а й може зашкодити здоров'ю.

Про способи, як позбутися плісняви у ванній, пише популярне французьке видання Sante Plus.

В чому небезпека плісняви

Насправді пліснява розмножується, виділяє шкідливі пори в атмосферу кімнат у вашому домі.

Якщо ви чутлива людина, дихання пліснявою може з часом викликати подразнення дихальних шляхів.

Як прибрати цвіль з плиткових швів

Прибрати плісняву у ванній можна за допомогою таких способів.

Вода + засіб для миття посуду

Найбільш відомий спосіб - змішати в мисці теплу воду та столову ложку засобу для миття посуду.

Після цього за допомогою зубної щітки затріть шви плиток отриманим розчином.

Сода, перекис, рідке мило

Вам знадобляться:

  • 1/2 склянки харчової соди
  • 1/4 склянки перекису водню
  • 1 чайну ложку мильного засобу.

Змішайте всі ці інгредієнти, потім пасту, яку ви отримаєте, потрібно буде нанести на шви з пліснявою.

Залиште приблизно на 20 хвилин, змийте, а потім витріть рушником.

Лимон

Вичавіть з лимону сік, нанесіть на шви з пліснявою. Залиште на 15-20 хвилин та змийте.

Такий спосіб допоможе не лише позбутися плісняви, а й відбілити шви плитки.

Як забезпечити довготривалий ефект

Після кожного прийому ванни чи душу провітрюйте і витирайте кімнату.

Таким чином, волога не буде залишатися у ванній та не буде утворюватись нова пліснява.

Раніше ми писали, які речі в ніякому разі не можна чистити содою.

Також нагадаємо, через які звички в домі завжди брудно.

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