Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной

Ванная комната - это самое влажное помещение в нашем доме, поэтому там и быстро появляется плесень. Этот грибок не только вызывает отвращение, но и может нанести вред здоровью.

О способах, как избавиться от плесени в ванной, пишет популярное французское издание Sante Plus .

В чем опасность плесени

На самом деле плесень размножается, выделяет вредные поры в атмосферу комнат в вашем доме. Если вы чувствительный человек, дыхание плесенью может со временем вызвать раздражение дыхательных путей.

Убрать плесень в ванной можно с помощью следующих способов.

Вода + средство для мытья посуды

Наиболее известный способ - смешать в миске теплую воду и столовую ложку средства для мытья посуды.

После этого с помощью зубной щетки затрите швы плиток полученным раствором.

Сода, перекись, жидкое мыло

Вам понадобятся:

1/2 стакана пищевой соды

1/4 стакана перекиси водорода

1 чайную ложку мыльного средства.

Смешайте все эти ингредиенты, затем пасту, которую вы получите, нужно будет нанести на швы с плесенью.

Оставьте примерно на 20 минут, смойте, а затем протрите полотенцем.

Лимон

Выжмите из лимона сок, нанесите на швы с плесенью. Оставьте на 15-20 минут и смойте.

Такой способ поможет не только избавиться от плесени, но и отбелить швы плитки.

Как обеспечить длительный эффект

После каждого приема ванны или душа проветривайте, вытирайте комнату.