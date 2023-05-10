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Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной

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Среда 10 мая 2023 15:51
Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной Как убрать плесень в ванной (фото: facebook.com/Юлия Сапига)
Автор: Наталия Коваль

Ванная комната - это самое влажное помещение в нашем доме, поэтому там и быстро появляется плесень. Этот грибок не только вызывает отвращение, но и может нанести вред здоровью.

О способах, как избавиться от плесени в ванной, пишет популярное французское издание Sante Plus.

В чем опасность плесени

На самом деле плесень размножается, выделяет вредные поры в атмосферу комнат в вашем доме. Если вы чувствительный человек, дыхание плесенью может со временем вызвать раздражение дыхательных путей.

Как убрать плесень из плиточных швов

Убрать плесень в ванной можно с помощью следующих способов.

Вода + средство для мытья посуды

Наиболее известный способ - смешать в миске теплую воду и столовую ложку средства для мытья посуды.

После этого с помощью зубной щетки затрите швы плиток полученным раствором.

Сода, перекись, жидкое мыло

Вам понадобятся:

  • 1/2 стакана пищевой соды
  • 1/4 стакана перекиси водорода
  • 1 чайную ложку мыльного средства.

Смешайте все эти ингредиенты, затем пасту, которую вы получите, нужно будет нанести на швы с плесенью.

Оставьте примерно на 20 минут, смойте, а затем протрите полотенцем.

Лимон

Выжмите из лимона сок, нанесите на швы с плесенью. Оставьте на 15-20 минут и смойте.

Такой способ поможет не только избавиться от плесени, но и отбелить швы плитки.

Как обеспечить длительный эффект

После каждого приема ванны или душа проветривайте, вытирайте комнату.

Таким образом, влага не будет оставаться в ванной и не будет образовываться новая плесень.

Раньше мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя чистить содой.

Также напомним, из-за каких привычек в доме всегда грязно.

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