Эффект будет длительным! Эти способы помогут избавиться от плесени в ванной
Ванная комната - это самое влажное помещение в нашем доме, поэтому там и быстро появляется плесень. Этот грибок не только вызывает отвращение, но и может нанести вред здоровью.
О способах, как избавиться от плесени в ванной, пишет популярное французское издание Sante Plus.
В чем опасность плесени
На самом деле плесень размножается, выделяет вредные поры в атмосферу комнат в вашем доме. Если вы чувствительный человек, дыхание плесенью может со временем вызвать раздражение дыхательных путей.
Как убрать плесень из плиточных швов
Убрать плесень в ванной можно с помощью следующих способов.
Вода + средство для мытья посуды
Наиболее известный способ - смешать в миске теплую воду и столовую ложку средства для мытья посуды.
После этого с помощью зубной щетки затрите швы плиток полученным раствором.
Сода, перекись, жидкое мыло
Вам понадобятся:
- 1/2 стакана пищевой соды
- 1/4 стакана перекиси водорода
- 1 чайную ложку мыльного средства.
Смешайте все эти ингредиенты, затем пасту, которую вы получите, нужно будет нанести на швы с плесенью.
Оставьте примерно на 20 минут, смойте, а затем протрите полотенцем.
Лимон
Выжмите из лимона сок, нанесите на швы с плесенью. Оставьте на 15-20 минут и смойте.
Такой способ поможет не только избавиться от плесени, но и отбелить швы плитки.
Как обеспечить длительный эффект
После каждого приема ванны или душа проветривайте, вытирайте комнату.
Таким образом, влага не будет оставаться в ванной и не будет образовываться новая плесень.
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