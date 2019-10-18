Без еды и лекарств: под Днепром родители бросили ребенка в инфекционке на 10 дней

В Каменском Днепропетровской области 9-летнего ребенка бросили в инфекционной больнице на 10 дней без еды и лекарств. Опекун отказался обеспечивать ребенка необходимым, и о мальчике все это время заботились неравнодушные люди. О вопиющем случае идет речь в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в инфекционном отделении 7-й городской больницы Каменского. О случившемся в соцсети Facebook сообщила Антонина Доценко. По ее словам мальчик воспитывается в детском доме семейного типа. Родители оставили его в больнице, объяснив, что он на гособеспечении. У мальчика нет игрушек, больничной еды ему не хватает, а родителей за десять дней он не видел даже "в окошко".

Под Днепром ребенка бросили в больнице без еды и лекарств (скрин: facebook.com/groups/typicaldndz)

Павлика с гострой диареей привезли по скорой. Ребенку диагностировали дизентерию. Вместе с ним приехал и его приемный отец. Заведующая предложила ему купить медикаменты, но тот отказался.

Позже родителям позвонили, чтобы рассказать, что ребенку можно привезти покушать. Но горе-отец сослался на занятость.

В детском доме семейного типа живет семь детей от 9 до 16 лет. Двор обнесен двухметровым забором, а соседи говорят, что жильцы ни с кем не общаются.

А женщина, внуки которой учатся с детьми из этой семьи, рассказали, что дети "помятые и вечно голодные". Да и в школе опекуны появляются крайне редко.

В службе по делам детей говорят, что медики не имели права выпрашивать лекарства. Поскольку дети из таких семей должны полностью обеспечиваться государством.

Опекун мальчика рассказал, что в больницу не приходил, потому что боялся принести инфекцию в дом, где воспитывается еще шестеро детей. Кроме того, мужчина возмутился, что чужие люди приносили его сыну еду и игрушки.

"Это никто не контролировал, какого качества была еда, какого качества игрушки", - говорит опекун.

А в соцслужбе сказали, что вины опекуна не видят, и никакого наказания он не понесет.

Под Днепром ребенка бросили в больнице без еды и лекарств (видео: YouTube/ТСН)