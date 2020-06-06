Єдиний соціальний внесок платити будуть не все: що змінилося в законодавстві

В Україні змінили правила сплати ЄСВ (Колаж РБК-Україна)

В Україні змінили правила сплати єдиного соціального внеску

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 2166 "Про внесення змін до закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальноосвітній державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації по колу платників". Цим законом регулюється сплата єдиного соціально внеску (ЄСВ) для багатьох категорій громадян. Кого звільнять від ЄСВ – читайте в Styler.

Пенсіонери, які продовжують працювати

Пенсіонери, які після досягнення пенсійного віку продовжують займатися незалежною професійною діяльністю, будуть звільнені від сплати ЄСВ. Це стосується тих, хто працює сам на себе, а також є підприємцем на загальних підставах. Однак за тих пенсіонерів, які виконують найману працю, підприємства змушені будуть платити ЄСВ. Ця норма поправок також стосується й осіб з інвалідністю. Проводити сплату ЄСВ вони можуть, але на добровільній основі.

ФОПи, які перебувають у стадії закриття або заморожені

Підприємці, які подали заявку на закриття, звільнені від сплати штрафів за прострочення ЄСВ. ФОПам скасували зобов'язання платити мінімальний розмір ЄСВ за ті місяці, в яких вони не отримували прибуток. Однак це не стосується тих підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Подвійна сплата ЄСВ

В Україні є чимало фізичних осіб-підприємців, які одночасно займаються незалежною професійною діяльністю та оформлені на роботу на іншому підприємстві, як наймані працівники. В результаті ЄСВ вони платять двічі: роботодавець за місцем найму, а також як ФОП. Нова норма закону дозволяє таким працівникам не платити ЄСВ двічі, а робити внески тільки по одному виду заробітку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям готують нову пенсійну реформу і повідомляли, кого чекають кардинальні зміни.

А також розповідали про те, що в Україні змінилися податки на продаж автомобілів.

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Автор: Анна Шиканова