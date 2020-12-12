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Единственное в 2020 году полное солнечное затмение: где посмотреть онлайн

Суббота 12 декабря 2020 21:56
Единственное в 2020 году полное солнечное затмение: где посмотреть онлайн
Полное солнечное затмение 2020 (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Единственное в этом году полное солнечное затмение пройдет через Южную Америку в понедельник (14 декабря), и вы можете наблюдать за тем, как разворачивается зрелище онлайн благодаря множеству веб-трансляций. Никаких специальных защитных очков не требуется, сообщают специалисты NASA.

Трансляции особенно важны, учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19. Затмение начнется в 13:33 по Гринвичу и завершится в 18:53. При этом продолжительность затмения составит не более 2 минут и 10 секунд. Узкий путь полного затмения будет проходить от Сааведры, Чили, до Салина-дель-Эхе, Аргентина; также оно может пройти через Атлантический и Тихий океаны.

Трансляция будет проводиться на сайте NASA с камер Чили.

Онлайн-обсерватория Slooh также будет показывать солнечное затмение: показ начнется в 14:30 GMT и будет транслироваться на странице группы в Facebook. Трансляция завершится 17:45 по Гринвичу. Момент полного затмения будет находиться в этом промежутке.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года, но будет видно только на полосе Антарктиды.

Как мы ранее писали, Украина присоединилась к программе NASA по освоению космоса.

Напомним, недавно нашли астероид, который мог бы спасти экономику Земли - Психея 16 может полностью состоять из металла, и "оценивается" в 10 тысяч квадриллионов долларов, что больше, чем вся экономика нашей планеты.

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