Єдине в 2020 році повне сонячне затемнення: де дивитися онлайн

Повне сонячне затемнення 2020 (ілюстративне фото: canva.com)

Єдине в цьому році повне сонячне затемнення пройде через Південну Америку в понеділок (14 грудня), і ви можете спостерігати за тим, як розгортається видовище онлайн завдяки безлічі веб-трансляцій. Ніяких спеціальних захисних окулярів не потрібно, повідомляють фахівці NASA.

Трансляції особливо важливі, враховуючи тривалу пандемію COVID-19. Затемнення почнеться о 13:33 за Гринвічем і завершиться о 18:53. При цьому тривалість затемнення складе не більше 2 хвилин і 10 секунд. Вузький шлях повного затемнення буде проходити від Сааведри, Чилі, до Саліна-дель-Луні, Аргентина; також воно може пройти через Атлантичний і Тихий океани.

Трансляція буде проводитися на сайті NASA з камер Чилі.

Онлайн-обсерваторія Slooh також буде показувати сонячне затемнення: показ розпочнеться о 14:30 GMT і транслюватиметься на сторінці групи в Facebook. Трансляція завершиться 17:45 за Грінвічем. Момент повного затемнення буде перебувати в цьому проміжку.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року, але буде видно лише на смузі Антарктиди.

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