Единственная дочь Виктора Павлика отмечает день рождения: как она выглядит

У 56-летнего украинского певца Виктора Павлика трое сыновей и одна дочь Кристина. Сегодня, 10 января, девушка празднует день рождения.

О дне рождении Кристины стало известно благодаря старшему сыну Виктора Павлика Александру, который в Instagram поздравил сестру с этим замечательным праздником.

В одном своем интервью Виктор Павлик отметил, что Кристина непубличная личность и она не пошла по стопам своего отца.

Когда Кристине было 7 лет ее родители развелись. Сейчас ей уже 35 лет. Она замужем и носит фамилию мужа - Василец. В 2013 году дочь Павлика родила сына. Интересно, что она на 8 лет старше нынешней супруги своего отца Екатерину.

Кристину родила вторая жена музыканта Светлана. Когда девочка была маленькая отец не жил с семьей. Он жил в общежитии в Тернополе и приезжал на выходных, когда не было концертов.

Напомним, жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис и цены в Буковеле. Она зашла в одно из местных заведений вместе с мамой и оставила там 855 гривен за обед. При этом девушка крайне осталась не довольна обслуживанием персонала.

Ранее Павлик с женой показали, как отметили первый Новый год с сыночком.