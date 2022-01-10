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Единственная дочь Виктора Павлика отмечает день рождения: как она выглядит

Автор: Роман Мирончук

У 56-летнего украинского певца Виктора Павлика трое сыновей и одна дочь Кристина. Сегодня, 10 января, девушка празднует день рождения.

О дне рождении Кристины стало известно благодаря старшему сыну Виктора Павлика Александру, который в Instagram поздравил сестру с этим замечательным праздником.

"С Днем Рождения, родная, люблю", - написал певец, прикрепив любимое фото Кристины.

Что известно о единственной дочери Виктора Павлика

Кристину родила вторая жена музыканта Светлана. Когда девочка была маленькая отец не жил с семьей. Он жил в общежитии в Тернополе и приезжал на выходных, когда не было концертов.

Дочь Виктора Павлика Кристина (фото: instagram.com/miss_chris_rv)

Когда Кристине было 7 лет ее родители развелись. Сейчас ей уже 35 лет. Она замужем и носит фамилию мужа - Василец. В 2013 году дочь Павлика родила сына. Интересно, что она на 8 лет старше нынешней супруги своего отца Екатерину.

Дочь Виктора Павлика Кристина (фото: instagram.com/miss_chris_rv)

В одном своем интервью Виктор Павлик отметил, что Кристина непубличная личность и она не пошла по стопам своего отца.

Дочь Виктора Павлика Кристина (фото: instagram.com/miss_chris_rv)

Напомним, жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис и цены в Буковеле. Она зашла в одно из местных заведений вместе с мамой и оставила там 855 гривен за обед. При этом девушка крайне осталась не довольна обслуживанием персонала.

Ранее Павлик с женой показали, как отметили первый Новый год с сыночком.

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