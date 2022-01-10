Єдина дочка Віктора Павлика відзначає день народження: як вона виглядає

У 56-річного українського співака Віктора Павлика троє синів і одна дочка Христина. Сьогодні, 10 січня, дівчина святкує день народження.

Про день народження Христини стало відомо завдяки старшому синові Віктора Павлика Олександру, який в Instagram привітав сестру з цим чудовим святом.

В одному своєму інтерв'ю Віктор Павлік зазначив, що Христина непублічна особистість і вона не пішла по стопах свого батька.

Коли Христині було 7 років її батьки розлучилися. Зараз їй вже 35 років. Вона заміжня і носить прізвище чоловіка - Василець. У 2013 році дочка Павлика народила сина. Цікаво, що вона на 8 років старша за нинішню дружину свого батька Катерину.

Христину народила друга дружина музиканта Світлана. Коли дівчинка була маленька батько не жив з сім'єю. Він жив у гуртожитку в Тернополі і приїжджав на вихідних, коли не було концертів.

Нагадаємо, Дружина Віктора Павлика поскаржилася на сервіс і ціни в Буковелі. Вона зайшла в один з місцевих закладів разом з мамою і залишила там 855 гривень за обід. При цьому дівчина вкрай залишилася не задоволена обслуговуванням персоналу.

Раніше Павлик з дружиною показали, як відзначили перший Новий рік з синочком.