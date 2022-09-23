Єдиний знак розповість, який чоловік буде в стосунках - ідеальний чи нестерпний

Психологи називають такі тривожні знаки "червоними прапорцями". І деякі люди їх просто ігнорують. А не варто.

Історія з ідеальним початком і поганим кінцем

"Мій дуже близький друг був повністю про цю дівчину. Він не втомлювався розповідати мені про неї та про те, як добре йому було з нею", - ділиться історією експерт зі стосунків.

Це був початковий ідеальний етап, обидва подобалися один одному в душі.

Однак з часом, коли вони притерлися один до одного, стосунки почали втрачати свій колір і тьмяніти.

У більшості випадків хлопець не відповідав на повідомлення дівчини, відхиляв її дзвінки та ігнорував у інший спосіб. Дівчина деякий час залишалася поруч, оскільки вірила, що зможе "виправити його". Пізніше вона пішла від нього.

Чому ж стосунки можуть бути приречені на провал?

Найбільш показова поведінка, яку ви можете помітити у своєму партнері, це те, як він ставиться до своїх батьків.

Наприклад, коли йому телефонують батьки, він або грубо розмовляє, кидає слухавку, або взагалі не відповідає.

Ви не можете побачити, як ваш нинішній бойфренд поводився з колишніми дівчатами, але ви можете побачити, як він ставиться до батьків, як він про них говорить.

Те, як чоловіки спілкуються зі своїми батьками, глибоко відображає те, якими будуть ваші стосунки з ними в майбутньому.