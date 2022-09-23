Единственный знак расскажет, какой мужчина будет в отношениях - идеальный или невыносимый

Когда вы начинаете отношения, все может быть настольки идеально, что вы и не заметите, как и когда все пошло кувырком, и вот вы уже расходитесь лютыми врагами. Как же понять, почему так произошло?
Об этом рассказали эксперты по отношениям на сайте Quora.
Психологи называют такие тревожные знаки "красными флажками". И некоторые люди их просто игнорируют. А не стоит.
"Мой очень близкий друг был полностью об этой девушке. Он не уставал рассказывать мне о ней и о том, как хорошо ему было с ней", - делится историей эксперт по отношениям.
Это был начальный идеальный этап, оба нравились друг другу в душе.
Однако со временем, когда они притерлись друг к другу, отношения начали терять свой цвет и тускнеть.
В большинстве случаев парень не отвечал на сообщения девушки, отклонял ее звонки и игнорировал другим способом. Девушка некоторое время оставалась рядом, поскольку верила, что сможет "исправить его". Позже она ушла от него.
Наиболее показательное поведение, которое вы можете заметить в своем партнере, это то, как он относится к своим родителям.
Например, когда ему звонят родители, он либо грубо разговаривает, бросает трубку, либо вообще не отвечает.
Вы не можете увидеть, как ваш нынешний бойфренд обращался с бывшими девушками, но вы можете увидеть, как он относится к родителям, как он о них говорит.
То, как мужчины общаются со своими родителями, глубоко отражает, какими будут ваши отношения с ними в будущем.
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