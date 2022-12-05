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"Єдиний залишився": захисник "Азовсталі" "Орест" показав свій будинок у Маріуполі

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Понеділок 05 грудня 2022 10:33
"Єдиний залишився": захисник "Азовсталі" "Орест" показав свій будинок у Маріуполі Дмитро Козацький (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Захисник Маріуполя, пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький показав світлину зі знищеного окупантами Маріуполя.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема будинок, у якому жив боєць, залишився цілим. Навколо багатоповерхівки зруйновані всі будинки.

"Мій будинок єдиний залишився стояти", - написав "Орест".

&quot;Єдиний залишився&quot;: захисник &quot;Азовсталі&quot; &quot;Орест&quot; показав свій будинок у МаріуполіДмитро Козацький показав будинок в Маріуполі (twitter.com/Kozatsky_D)

Додамо, що Дмитро Козацький переїхав до Маріуполя у 2015 році. Там він отримав від батьків у подарунок квартиру біля "Азовсталі".

Як відомо, боєць повернувся додому через обмін полонених 21 вересня. Він дуже схуд через жорстоке поводження окупантів.

&quot;Єдиний залишився&quot;: захисник &quot;Азовсталі&quot; &quot;Орест&quot; показав свій будинок у Маріуполі

Дмитро Козацький з сестрою (фото: instagram.com/dasha_stilinski)

Раніше ми повідомляли, якими є звільнені з полону захисники Маріуполя поза війною.

Також Дмитро Козацький звертався до українців після свого звільнення з полону.

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Азовсталь Дитро Козацький