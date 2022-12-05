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"Единственный остался": защитник "Азовстали" "Орест" показал свой дом в Мариуполе

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Понедельник 05 декабря 2022 10:33
"Единственный остался": защитник "Азовстали" "Орест" показал свой дом в Мариуполе Дмитрий Казацкий (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Защитник Мариуполя, пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Казацкий показал фотографию из уничтоженного оккупантами Мариуполя.

Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

В частности дом, в котором жил боец, остался целым. Вокруг многоэтажки разрушены все дома.

"Мой дом единственный остался стоять", - написал "Орест".

&quot;Единственный остался&quot;: защитник &quot;Азовстали&quot; &quot;Орест&quot; показал свой дом в МариуполеДмитрий Казацкий показал дом в Мариуполе (twitter.com/Kozatsky_D)

Добавим, что Дмитрий Казацкий переехал в Мариуполь в 2015 году. Там он получил от родителей в подарок квартиру возле "Азовстали".

Как известно, боец вернулся домой из-за обмена пленных 21 сентября. Он очень похудел из-за жестокого обращения оккупантов.

&quot;Единственный остался&quot;: защитник &quot;Азовстали&quot; &quot;Орест&quot; показал свой дом в Мариуполе

Дмитрий Казацкий с сестрой (фото: instagram.com/dasha_stilinski)

Ранее мы сообщали, каковы освобожденные из плена защитники Мариуполя вне войны.

Также Дмитрий Казацкий обращался к украинцам после своего освобождения из плена.

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Азовсталь Дитро Козацький