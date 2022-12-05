"Единственный остался": защитник "Азовстали" "Орест" показал свой дом в Мариуполе

Фото он опубликовал на своей странице в Twitter .

В частности дом, в котором жил боец, остался целым. Вокруг многоэтажки разрушены все дома.

"Мой дом единственный остался стоять", - написал "Орест".

Дмитрий Казацкий показал дом в Мариуполе (twitter.com/Kozatsky_D)

Добавим, что Дмитрий Казацкий переехал в Мариуполь в 2015 году. Там он получил от родителей в подарок квартиру возле "Азовстали".

Как известно, боец вернулся домой из-за обмена пленных 21 сентября. Он очень похудел из-за жестокого обращения оккупантов.

Дмитрий Казацкий с сестрой (фото: instagram.com/dasha_stilinski)