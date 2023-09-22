"Единственный мой грех". Ирма Витовская призналась, о какой роли больше всего жалеет в своей карьере

Ирму Витовскую заслуженно называют самой яркой актрисой современного театра и кино. За свои триумфальные роли бабы Приси в фильме "Брама" и Галины Ротт в ленте "Мої думки тихі" она получила самые высокие награды "Золоту дзиґу" и "Кіноколо". Но, несмотря на это, в карьере актрисы есть роль, которую она называет ошибкой...

О какой роли жалеет актриса

"После Майдана единственным своим несознательным грехом считаю "Останній москаль", снятый в 2015 году. Я не читала сценарий полностью, а только свои сцены, которые были привязаны локально к одному исполнителю, и меня они не испугали. Это была моя ошибка", - рассказала Ирма.

Витовская также добавила, что она ушла после первого проекта и не согласилась на съемки по продолжению сериала.

"К тому времени на канале сидела команда, которая озвучила на другие проекты, что я наказана за этот поступок. Тогда на телевидении культивировались такие вещи. Если вы не выполняете какую-то программу, вы можете быть в репрессии - вас не будут снимать все продукты этого канала", - добавила актриса.

Также Витовская подчеркнула, что сейчас бы не согласилась на комедийные роли.

"Я сейчас отказываюсь от всех комедий, потому что не вижу внутреннего отголоска, что я готова играть этот материал. Я честная актриса, я никогда не иду играть, если мне очень что-то не хочется", - рассказала актриса.

Какую роль Ирма считает лучшей

"Хорошая, сверхсложная и важная для меня остается роль бабы Приси в "Брамі" потому, что она вечна. И эта тема очень важна для нас. А лучшая моя работа - впереди", - рассказала Витовская.

При этом актриса отметила, что у нее был 15-летний период простоя в карьере, потому что тогда не снимали украинское кино.

"В лучшее мое продуктивное время, когда я была очень красивая, у меня не было кино, потому что политически оно было не нужно. Мы были оккупированы информационно. И сейчас я обращаюсь ко всем студентам, чтобы всегда были активны на выборах. В 1994 году я "забила болт" на выборы и пришли коммунисты в парламент. Это ответ на то, почему у меня не было кино. Не позволяйте заходить во власть тем, кто будет решать вашу профессиональную мечту", - заявила Ирма.

Также она добавила, что война вынужденно приостановила развитие карьеры многих новых актеров.

"Сейчас у меня болит сердце, что война делает стоп-паузу в карьере многих молодых актеров. Да, в результате они станут лучше, объемнее, злее, более динамичными актерами, но возраст не стоит на месте. И мне это очень болит", - поделилась актриса.