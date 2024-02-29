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Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)

На аукціоні продають унікальний кабріолет від Ford (фото: mecum.com)
Автор: Тетяна Самарук

На аукціоні продадуть концепт-кар родстера Lincoln Mark X Prototype 2004 року випуску. Модель заснована на Ford Thunderbird 11-го покоління. Автомобіль виконаний у ретростилі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mecum.

Характеристики автомобіля

Lincoln Mark X відрізняється тим, що виконаний дизайном у ретростилі, який натхненний класичними моделями 1960-х років. Покажчики повороту інтегровані в бічні дзеркала заднього огляду.

Позаду розташовані вузькі ліхтарі та два вихлопні патрубки. Також машина має складний дах. Зовнішній вигляд доповнюють хромоване оздоблення та 18-дюймові легкосплавні колісні диски.

Інтер'єр виконаний зі шкіри кремового кольору, що робить автомобіль більш вишуканим. Усередині встановлені два сидіння та багатофункціональне кермо.

Lincoln Mark X оснащений 3,9-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 280 к.с. Наявна автоматична коробка передач, круїз-контроль, навігація та електросклопідіймачі.

Торги пройдуть з 5 по 9 березня.

Продавець зазначив, що деякі функції авто можуть не працювати справно, оскільки це концепт-кар. До того ж автомобіль не можна зареєструвати для використання на дорогах загального користування.

Автомобіль Lincoln Mark X Prototype 2004 року (фото: mecum.com)

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