Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)

Характеристики автомобиля

Lincoln Mark X отличается тем, что выполнен дизайном в ретростиле, вдохновленном классическими моделями 1960-х годов. Указатели поворота интегрированы в боковые зеркала заднего вида.

Позади расположены узкие фонари и два выхлопных патрубка. Также машина имеет складную крышу. Внешний вид дополняют хромированная отделка и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Интерьер выполнен из кожи кремового цвета, что делает автомобиль более изысканным. Внутри установлены два сиденья и многофункциональный руль.

Lincoln Mark X оснащен 3,9-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 280 л. Имеется автоматическая коробка передач, круиз-контроль, навигация и электростеклоподъемники.

Торги пройдут с 5 по 9 марта.

Продавец отметил, что некоторые функции авто могут не работать исправно, поскольку это концепт-кар. К тому же, автомобиль нельзя зарегистрировать для использования на дорогах общего пользования.

Автомобиль Lincoln Mark X Prototype в 2004 году (фото: mecum.com)