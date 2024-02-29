ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)

Четвер 29 лютого 2024 10:38
UA EN RU
Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото) На аукціоні продають унікальний кабріолет від Ford (фото: mecum.com)
Автор: Тетяна Самарук

На аукціоні продадуть концепт-кар родстера Lincoln Mark X Prototype 2004 року випуску. Модель заснована на Ford Thunderbird 11-го покоління. Автомобіль виконаний у ретростилі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mecum.

Характеристики автомобіля

Lincoln Mark X відрізняється тим, що виконаний дизайном у ретростилі, який натхненний класичними моделями 1960-х років. Покажчики повороту інтегровані в бічні дзеркала заднього огляду.

Позаду розташовані вузькі ліхтарі та два вихлопні патрубки. Також машина має складний дах. Зовнішній вигляд доповнюють хромоване оздоблення та 18-дюймові легкосплавні колісні диски.

Інтер'єр виконаний зі шкіри кремового кольору, що робить автомобіль більш вишуканим. Усередині встановлені два сидіння та багатофункціональне кермо.

Lincoln Mark X оснащений 3,9-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 280 к.с. Наявна автоматична коробка передач, круїз-контроль, навігація та електросклопідіймачі.

Торги пройдуть з 5 по 9 березня.

Продавець зазначив, що деякі функції авто можуть не працювати справно, оскільки це концепт-кар. До того ж автомобіль не можна зареєструвати для використання на дорогах загального користування.

Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний кабріолет від Ford (фото)Автомобіль Lincoln Mark X Prototype 2004 року (фото: mecum.com)

Раніше ми повідомляли, що на продаж виставили рідкісний спорткар 70-х.

Також ми писали, які авто з пробігом обирають українці та де дешевше.

Читайте РБК-Україна в Google News
водії Продаж автомобілів Поради водіям
NEWS
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби