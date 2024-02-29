Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)
На аукционе будет продан концепт-кар родстера Lincoln Mark X Prototype 2004 года выпуска. Модель основана на Ford Thunderbird 11 поколения. Автомобиль выполнен в ретростиле.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mecum.
Характеристики автомобиля
Lincoln Mark X отличается тем, что выполнен дизайном в ретростиле, вдохновленном классическими моделями 1960-х годов. Указатели поворота интегрированы в боковые зеркала заднего вида.
Позади расположены узкие фонари и два выхлопных патрубка. Также машина имеет складную крышу. Внешний вид дополняют хромированная отделка и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Интерьер выполнен из кожи кремового цвета, что делает автомобиль более изысканным. Внутри установлены два сиденья и многофункциональный руль.
Lincoln Mark X оснащен 3,9-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 280 л. Имеется автоматическая коробка передач, круиз-контроль, навигация и электростеклоподъемники.
Торги пройдут с 5 по 9 марта.
Продавец отметил, что некоторые функции авто могут не работать исправно, поскольку это концепт-кар. К тому же, автомобиль нельзя зарегистрировать для использования на дорогах общего пользования.
Автомобиль Lincoln Mark X Prototype в 2004 году (фото: mecum.com)
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