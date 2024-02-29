ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)

Четверг 29 февраля 2024 10:38
UA EN RU
Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото) На аукционе продают уникальный кабриолет от Ford (фото: mecum.com)
Автор: Татьяна Самарук

На аукционе будет продан концепт-кар родстера Lincoln Mark X Prototype 2004 года выпуска. Модель основана на Ford Thunderbird 11 поколения. Автомобиль выполнен в ретростиле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mecum.

Характеристики автомобиля

Lincoln Mark X отличается тем, что выполнен дизайном в ретростиле, вдохновленном классическими моделями 1960-х годов. Указатели поворота интегрированы в боковые зеркала заднего вида.

Позади расположены узкие фонари и два выхлопных патрубка. Также машина имеет складную крышу. Внешний вид дополняют хромированная отделка и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Интерьер выполнен из кожи кремового цвета, что делает автомобиль более изысканным. Внутри установлены два сиденья и многофункциональный руль.

Lincoln Mark X оснащен 3,9-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 280 л. Имеется автоматическая коробка передач, круиз-контроль, навигация и электростеклоподъемники.

Торги пройдут с 5 по 9 марта.

Продавец отметил, что некоторые функции авто могут не работать исправно, поскольку это концепт-кар. К тому же, автомобиль нельзя зарегистрировать для использования на дорогах общего пользования.

Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Единственный экземпляр: на продажу выставили уникальный кабриолет от Ford (фото)Автомобиль Lincoln Mark X Prototype в 2004 году (фото: mecum.com)

Ранее мы сообщали, что на продажу выставили редкий спорткар 70-х.

Также мы писали, какие авто с пробегом выбирают украинцы и где дешевле.

Читайте РБК-Украина в Google News
водії Продажа автомобилей Советы водителям
NEWS
ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток
ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток