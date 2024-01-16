У телемарафоні "Єдині новини" показали карту РФ з українським Кримом. З'явилась заява каналу

У телемарафоні "Єдині новини" 16 січня показали карту Росії з анексованим українським Кримом у складі федерації. Після хвилі обурення у мережі щодо інциденту телеканал "Ми-Україна" опублікував офіційну заяву щодо цього випадку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію телеканалу .

Яка позиція телеканалу

"Сьогодні в ефірі Загальнонаціонального марафону "Єдині новини" в слоті "Ми-Україна" вийшов сюжет про "Комунальний колапс в Росії". У сюжеті дійсно була зображена карта Росії, на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність", - йдеться у коментарі.

Також зазначається, що ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання.

Зазначимо, що сюжет "Комунальний колапс шириться Росією" підготувала журналістка Олена Гончаренко. У ньому розповідали про відсутність опалення у регіонах РФ.

Карта Росії із приєднаним Кримом (скриншот)

Додамо, що за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), серед українців зменшується довіра до національного телемарафону "Єдині новини". Якщо у травні 2022 року 69% опитаних довіряли інформації з телемарафону, то у жовтні 2023-го вона скоротилася до 48%, а вже у грудні 2023-го - до 43%.