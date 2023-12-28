Скільки українців довіряють телемарафону "Єдині новини": дані кінця 2023 року

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник впав до 43%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону. Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, довіряють телемарафону 52% (не довіряють - 29%. Серед тих, хто президенту не довіряє, рівень довіри значно нижчий - довірять 12%, не довіряють - 69%.

У всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону "Єдині новини".

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, важливо розуміти, що після вторгнення ландшафт споживання інформації радикально змінився і телебачення тепер дивиться меншість населення (зокрема, перегляд телемарафону не такий значний, як багато кому може здаватися). Крім цього, зараз загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ, тобто є загальна проблема з довірою ЗМІ (а не лише телемарафону).

"У будь-якому випадку показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому. Як ми зазначали в жовтні, при нинішніх показниках довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який буде більше відповідати інформаційним потребам поточної ситуації", - сказав він.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року. Так, за останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українським ЗМІ (натомість з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

"Єдині новини" - загальноукраїнський інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

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