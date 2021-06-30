Еда с сюрпризом: что делать, если в продуктах нашли живность

Так, харьковчанка Валерия Ванакова рассказала, что в упакованной курятине нашла мертвую муху.

"Как муха могла попасть в закрытую коробку! Она же там могла отложить яйца. Это просто ужас! После такого даже не знаю, смогу ли есть мясо!",- написала возмущенная женщина в Facebook.

Кроме того, украинцы начали активно создавать Telegram-каналы. Там они делятся своими находками в продуктах питания. Так, это может быть пленка в выпечке, и даже камень.

Иногда людям под видом качественного масла продают другой продукт с растительными жирами.

Обычно продавцы обещают разобраться с жалобами. В то же время говорят, что это - дело рук конкурентов.

Что делать потребителю?

Как рассказала председатель общественного объединения по защите прав потребителей Влада Миронова, сначала человек может обратиться в супермаркет, потом уже до Госпродпотребслужбы, куда подать жалобу.

Поэтому если вы решили вступить в борьбу с некачественными продуктами в супермаркетах и заведениях питания, готовьтесь платить.

Как проверить качество продукта?

Например, если вы купили хлеб, и нашли в нем чужеродный элемент. Или хотите проверить качество молока. Первый шаг - самостоятельно провести исследование продукта.

Также можно воспользоваться услугами лаборатории Госпродпотребслужбы. Этим исследованием должно быть доказано, что речь идет о производственном огрехе, а не провокации покупателя, ведь случаются и такие случаи.

Стоимость экспертизы зависит от того, какие показатели проверяются и сколько их.

Так, стоимость исследования молочных продуктов относительно наличия у них немолочных жиров в настоящее время стоит от 1,5 тысячи гривен за один образец. Как добавила Миронова это исследование поможет понять, качественный продукт или нет.

После получения результата лабораторного исследования уже можно обратиться с жалобой к госрегулятору лично или онлайн.

Кроме чека и документов, стоит поинтересоваться полным названием организации, где вы приобрели товар и указать адрес.

В Украине принят Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Согласно ему, каждый производитель еще в 2019 году должен был внедрить систему безопасности продуктов HACCP. Но, к сожалению, внедряют только ответственные и экспортоориентированные производители.