Їжа з сюрпризом: що робити, якщо в продуктах знайшли живність

Так, харків’янка Валерія Ванакова розповіла, що у запакованій курятині знайшла мертву муху.

“Як муха могла потрапити у закриту коробку! Вона ж там могла відкласти яйця. Це просто жах! Після такого навіть не знаю, чи зможу їсти м'ясо!”, - написала обурена жінка у Facebook.

Окрім того, українці розпочали активно створювати Telegram-канали. Там вони діляться своїми знахідками у продуктах харчування. Так, це може бути плівка у випічці, і навіть камінь.

Іноді людям під виглядом якісного масла продають інший продукт з рослинними жирами.

Зазвичай продавці обіцяють розібратись зі скаргами. Водночас кажуть, що це - справа рук конкурентів.

Що робити споживачеві?

Як розповіла голова громадського об'єднання по захисту прав споживачів Влада Миронова, спочатку людина може звернутися до супермаркету, потім вже до Держпродспоживслужби, куди подати скаргу.

Тому якщо ви вирішили вступити у боротьбу із неякісними продуктами у супермаркетах та закладах харчування, готуйтесь платити.

Як перевірити якість продукту?

Наприклад, якщо ви купили хліб, і знайшли в ньому чужорідний елемент. Або хочете перевірити якість молока. Перший крок - самостійно провести дослідження продукту.

Також можна скористатися послугами лабораторії Держпродспоживслужби. Цим дослідженням має бути доведено, що мова йде про виробничий огріх, а не провокацію покупця, адже трапляються і такі випадки.

Вартість експертизи залежить від того, які показники перевіряються та скільки їх.

Так, вартість дослідження молочних продуктів щодо наявності у них немолочних жирів на даний час коштує від 1,5 тисячі гривень за один зразок. Як додала Миронова це дослідження допоможе зрозуміти, якісний продукт, чи ні.

Після отримання результату лабораторного дослідження вже можна звернутися зі скаргою до держрегулятора особисто чи онлайн.

Крім чека та документів, варто поцікавитися повною назвою організації, де ви придбали товар та вказати адресу.

В Україні прийнято Закон про якість та безпечність харчових продуктів. Згідно з ним, кожен виробник ще у 2019 році мав впровадити систему безпечності продуктів HACCP. Але, на жаль, впроваджують тільки відповідальні та експортоорієнтовані виробники.