Яєчний салат на грінках: ідеальна закуска, коли гості вже на порозі

Часом буває так, що гості вже на порозі, а пригощати їх нічим. У такій ситуації вашим порятунком стане простий та дуже смачний яєчний салат, який подається на грінках.
Як приготувати швидку закуску, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Почнемо приготування. Спочатку зробіть грінки. Для цього потрібно нарізати білий хліб, після чого підсушити його у духовці. Зазвичай для того, аби хліб став сухим та хрустким, потрібно приблизно 5 хвилин.
А поки підсушується хліб починайте робити салат. Наріжте огірки, зварені яйця. Потім додавайте майонез, гірчицю, подрібнені зелень та цибулю, сіль та перець. Ретельно усе перемішайте, а потім викладайте салат на грінки.
Після цього подавайте страву на стіл. Смачний та весняний салат стане вдалим доповненням до будь-якої страви, а також може подаватися як самостійна закуска.
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