Яєчний салат на грінках: ідеальна закуска, коли гості вже на порозі

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

4 яйця

2,5 столові ложки майонезу (бажано зробити його самостійно, але допускається і магазинний варіант)

2 маринованого огірка (корнішон)

кріп та зелена цибуля - на смак

1 чайна ложка діжонської гірчиці

сіль та перець - на смак

хліб для грінок.

Почнемо приготування. Спочатку зробіть грінки. Для цього потрібно нарізати білий хліб, після чого підсушити його у духовці. Зазвичай для того, аби хліб став сухим та хрустким, потрібно приблизно 5 хвилин.

А поки підсушується хліб починайте робити салат. Наріжте огірки, зварені яйця. Потім додавайте майонез, гірчицю, подрібнені зелень та цибулю, сіль та перець. Ретельно усе перемішайте, а потім викладайте салат на грінки.

Після цього подавайте страву на стіл. Смачний та весняний салат стане вдалим доповненням до будь-якої страви, а також може подаватися як самостійна закуска.