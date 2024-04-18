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Яєчний салат на грінках: ідеальна закуска, коли гості вже на порозі

Як приготувати салат з яєць (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Часом буває так, що гості вже на порозі, а пригощати їх нічим. У такій ситуації вашим порятунком стане простий та дуже смачний яєчний салат, який подається на грінках.

Як приготувати швидку закуску, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 2,5 столові ложки майонезу (бажано зробити його самостійно, але допускається і магазинний варіант)
  • 2 маринованого огірка (корнішон)
  • кріп та зелена цибуля - на смак
  • 1 чайна ложка діжонської гірчиці
  • сіль та перець - на смак
  • хліб для грінок.

Почнемо приготування. Спочатку зробіть грінки. Для цього потрібно нарізати білий хліб, після чого підсушити його у духовці. Зазвичай для того, аби хліб став сухим та хрустким, потрібно приблизно 5 хвилин. 

А поки підсушується хліб починайте робити салат. Наріжте огірки, зварені яйця. Потім додавайте майонез, гірчицю, подрібнені зелень та цибулю, сіль та перець. Ретельно усе перемішайте, а потім викладайте салат на грінки. 

Після цього подавайте страву на стіл. Смачний та весняний салат стане вдалим доповненням до будь-якої страви, а також може подаватися як самостійна закуска.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що зірки "МастерШеф" показали рецепт смаженої на вугіллі скумбрії.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як приготувати соус "Тартар".

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