У вас є запас води вдома? Як і у чому не можна її довго зберігати

Як правильно зберігати воду

Питна вода може втратити свої корисні властивості, якщо її зберігати неправильно або в неналежних умовах.

Вода, налита у тару, повинна бути закрита герметично, щоб не допустити контакту з повітрям, що може призвести до розвитку бактерій та грибків. Температура зберігання має бути нижчою за 25°C, а тара повинна бути захищена від прямих сонячних променів.

Важливо також стежити за термінами зберігання води, які залежать від типу використовуваної тари.

У якій тарі зберігати воду

Для тривалого зберігання найкращим вибором є скляна тара, яка може зберігати воду до трьох років, зберігаючи її властивості. Однак скляні місткості мають свої недоліки, зокрема, вони важкі та обмежені за об'ємом, що робить їх не зовсім практичними для великих запасів.

Пластикова тара також підходить для зберігання, але слід обирати спеціальні місткості, виготовлені з харчової пластмаси або обробленого металу. Особливу увагу треба приділяти безпеці матеріалів, оскільки певні види пластику можуть виділяти токсичні речовини при тривалому контакті з водою.

У більшості українців пластикові пляшки - основні місткості для води (фото: Freepik.com)

Вплив якості пластика на зберігання

Пластикова тара, яка використовується для зберігання води, повинна бути виготовлена з безпечних для здоров'я матеріалів, таких як поліетилен (ПЕ) або поліетилентерефталат (ПЕТ). Ці матеріали не впливають на склад води протягом певного періоду зберігання.

Важливо уникати пляшок з полівінілхлориду (ПВХ) або тих, що містять бісфенол А (БФА), оскільки вони можуть виділяти токсини через кілька днів. Після закінчення 5-7 днів використання таких пляшок для питної води стає небезпечним для здоров'я.

Поради щодо зберігання водопровідної води

Вода з-під крана часто містить хлор та інші хімічні речовини, які можуть негативно вплинути на її якість при тривалому зберіганні.

Для видалення хлору воду слід наливати у відкриту емальовану або скляну місткість і залишити на ніч, щоб хлор випарувався. Після цього воду можна перелити у герметичну тару для подальшого зберігання. Для збереження якості води необхідно уникати прямого контакту з повітрям і зберігати її у прохолодному місці.

Як правильно розрахувати потреби у воді

Перед тим, як робити запаси води, варто розрахувати необхідний об'єм для вашої родини. Згідно з загальноприйнятими стандартами, одній людині на день потрібно приблизно 3 літри води для пиття та 4 літри для гігієнічних процедур.

Крім того, для підтримання чистоти та гігієни вимагається від 15 до 25 літрів на день на людину. Якщо у вашій родині є діти, літні люди або домашні тварини, слід збільшити запас води відповідно до їхніх потреб.