У вас есть запас воды дома? Как и в чем нельзя ее долго хранить

Как правильно хранить воду

Питьевая вода может потерять свои полезные свойства, если ее сохранять неправильно или в ненадлежащих условиях.

Вода, налитая в тару, должна быть закрыта герметично, чтобы не допустить контакта с воздухом, что может привести к развитию бактерий и грибков. Температура хранения должна быть ниже 25°C, а тара должна быть защищена от прямых солнечных лучей.

Важно также следить за сроками хранения воды, зависящими от типа используемой тары.

В какой таре хранить воду

Для длительного хранения лучшим выбором является стеклянная тара, которая может хранить воду до трех лет, сохраняя ее свойства. Однако стеклянные емкости имеют свои недостатки, в частности они тяжелые и ограничены по объему, что делает их не совсем практичными для больших запасов.

Пластиковая тара также подходит для хранения, но следует выбирать специальные емкости, изготовленные из пищевой пластмассы или обработанного металла. Особое внимание следует уделять безопасности материалов, поскольку определенные виды пластика могут выделять токсичные вещества при длительном контакте с водой.

У большинства украинцев пластиковые бутылки - основные емкости для воды (фото: Freepik.com)

Воздействие качества пластика на хранение

Пластиковая тара, используемая для хранения воды, должна быть изготовлена из безопасных для здоровья материалов, таких как полиэтилен (ПЭ) или полиэтилентерефталат (ПЭТ). Эти материалы не влияют на состав воды в течение определенного периода хранения.

Важно избегать бутылок из поливинилхлорида (ПВХ) или содержащих бисфенол А (БФА), поскольку они могут выделять токсины через несколько дней. По истечении 5-7 дней использование таких бутылок для питьевой воды становится опасным для здоровья.

Советы по хранению водопроводной воды

Вода из крана часто содержит хлор и другие химические вещества, которые могут негативно повлиять на ее качество при длительном хранении.

Для удаления хлора воду следует наливать в открытую эмалированную или стеклянную емкость и оставить на ночь, чтобы хлор испарился. После этого воду можно перелить в герметичную тару для последующего хранения. Для сохранения качества воды необходимо избегать прямого контакта с воздухом и хранить его в прохладном месте.

Как правильно рассчитать потребности в воде

Перед тем, как производить запасы воды, следует рассчитать необходимый объем для вашей семьи. Согласно общепринятым стандартам, одному человеку в день требуется примерно 3 литра воды для питья и 4 литра для гигиенических процедур.

Кроме того, для поддержания чистоты и гигиены требуется от 15 до 25 литров в день на человека. Если в вашей семье есть дети, пожилые люди или домашние животные, следует увеличить запас воды в соответствии с их потребностями.