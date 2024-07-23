Є у всіх дома. Стоматолог порадив продукт, який відбілить зуби

Що допоможе зубам

Полоскання рота олією існує протягом століть, походить з Індії та Південної Азії. Воно передбачає перебування олії у роті протягом певного періоду часу, а потім її випльовування, подібно до рідини для полоскання рота.

Кокосова олія є гарним вибором. Однак Американська асоціація стоматологів стверджує, що немає наукових доказів, які б підтверджували переваги витягування олією для гігієни порожнини рота чи здоров’я в цілому.

Але люди, які роблять це регулярно, стверджують, що помічають біліші посмішки та кращий загальний стан ротової порожнини.

Що каже лікар-дантист

Доктор Шааді Манучехрі, лондонський стоматолог, в TikTok обговорила можливі переваги та чому у неї є одна проблема з тим, як деякі люди ставляться до цієї ідеї.

Маючи близько десяти років досвіду в області здоров’я порожнини рота, вона сказала.

"Я часто отримую це запитання від багатьох людей як онлайн, так і офлайн, чи варто їм полоскати рота олією, щоб захистити свої зуби", - розповіла вона.

Простими словами, вона науково пояснила, що олія повинна зв’язується з бактеріями на зубах. Тобто вона притягує їх, а потім ви з нею їх випльовуєте.

У результаті поверхня зубів повинна стати більш слизькою і утруднювати повторне утворення таких речей, як плями, таким чином захищаючи зуби. Однак це все лише теоретично, додає вона.

Доктор Манучехрі визнав, що все ще не так багато науково обґрунтованих досліджень, щоб довести, що це працює.