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Названа неочевидна причина неприємного запаху з рота, про яку ви могли не здогадуватися

Понеділок 15 липня 2024 18:31
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Названа неочевидна причина неприємного запаху з рота, про яку ви могли не здогадуватися Фото: Чому з рота неприємно пахне (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нікому не буде добре відчувати неприємний запах з рота. Це може викликати занепокоєння щодо здоров’я ваших зубів. Хоча карієс і захворювання ясен можуть зробити ваше дихання сильнішим, ніж зазвичай, один експерт попередив, що є ще одна потенційна причина, про яку ви могли не подумати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова британського лікаря Зої ВільямсDaily Express.

Неочевидна причина запаху з рота

Доктор Вільямс повідомила, що роль кишечника дуже важлива, коли справа стосується неприємного запаху з рота.

Хоча це може бути ознакою більш серйозних захворювань, це може бути пов’язано зі складом наших кишкових бактерій.

Ваш мікробіом складається з трильйонів мікроорганізмів, які живуть у вашому кишечнику та спілкуються з мозком через блукаючий нерв і надсилають хімічні сигнали. Коли спостерігається надмірний ріст бактерій або забагато бактерій неправильного типу, це може призвести до неприємного запаху з рота.

За словами доктора Вільямс, надмірна кількість бактерій у нашому тонкому кишечнику може спричинити відрижку та посилити відчуття газів, а також неприємний запах.

Однак для деяких це може бути причиною неприємного запаху з рота, тоді як для інших це може збільшити ризик виразки шлунка.

Вона додала, що велика кількість сірководню, що виробляється бактеріями у вашому кишечнику, може призвести до того, що ваше дихання матиме яєчний запах.

Що робити, якщо у вас неприємний запах з рота

Якщо ви підозрюєте, що через здоров’я кишечника ваше дихання неприємно пахне, то є багато змін у способі життя, які можуть допомогти.

Включення різноманітних рослин у різноманітну дієту та додавання ферментованих продуктів, таких як йогурти, кімчі та квашена капуста, - це легкі способи підтримати мікробіом кишечника.

Хоча харчування є ключовим, це не єдиний спосіб вплинути на здоров’я кишечника.

"Гарний сон, регулярні фізичні вправи та спроби знизити рівень стресу - це додаткові способи підтримки здоров’я кишечника. І не забувайте добре пити", - повідомила вона.

Також важливо дотримуватися гігієни ротової порожнини, яка включає:

  • Чищення зубів двічі на день
  • Зубна нитка
  • Відвідування стоматолога
  • Скорочення споживання цукру.

Нагадаємо, що стоматолог назвав продукт, який треба їсти для здорових зубів.

Нагадаємо, що дієтолог дала рецепт десерту для молодості мозку.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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