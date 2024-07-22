Вона викликає карієс. Стоматолог назвав помилку, яку люди роблять після сніданку

Ми всі знаємо, що чистка зубів двічі на день протягом двох хвилин підтримує зуби в ідеальному стані. Однак чи усвідомлювали ви, що час, який ви вибираєте для чищення, може допомогти чи зашкодити вашим зубам?

Якої помилки припускається багато хто з нас, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова дантиста Вікаса Прінджа у TikTok.

Яку помилку роблять чимало людей

Стоматолог пролив світло на те, чому не варто чистити зуби після сніданку. Хоча це може здатися ідеальним моментом, враховуючи, що ваші зуби будуть очищені після їжі, насправді це може принести більше шкоди, ніж користі.

Хірург-стоматолог пояснив, якщо ви не почистите зуби перед сніданком, ви можете зіпсувати зуби. Коли ви спите, у вашому організмі зменшується вироблення слини, а слина захищає ваші зуби від бактерій.

"Це означає, що бактерії у вашому роті мають вільний день і розмножуються протягом ночі. Якщо ви їсте вранці перед чищенням зубів, ви також годуєте ці бактерії, і вони виділяють кислоту, яка викликає карієс", - повідомив він.

За словами лікаря, якщо ви чистите зуби відразу після їжі, ви втираєте цю кислоту в зуби, спричиняючи зношування зубів, що призводить до чутливості та жовтого кольору зубів.

Що треба знати про карієс

Спочатку карієс може не викликати жодних симптомів, але якщо він погіршується, це може призвести до хворобливих проблем, таких як зубний біль або помітні білі/коричневі/чорні плями на зубах. Підхід до лікування карієсу залежить від його тяжкості.

На ранніх стадіях карієсу стоматолог може порекомендувати лікування фтором, наприклад, полоскання рота або лак, щоб допомогти усунути пошкодження. Якщо гниття прогресувало далі і призвело до утворення порожнини, може знадобитися пломба.

У випадках, коли карієс проник глибше в зуб, може знадобитися процедура видалення кореневого каналу. Однак бувають випадки, коли зуб занадто пошкоджений, щоб його зберегти, і його необхідно видалити.