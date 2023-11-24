Есть витамины или нет. Эксперт рассказала, полезны ли на самом деле отварные овощи

Многие люди задаются вопросом, полезно ли варить овощи и какие способы их приготовления лучше всего подходят для сохранения питательных веществ.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler)ссылаясь на издание Livestong.

Полезны ли отварные овощи

Приготовленные овощи зачастую приятнее есть, чем сырые, и организму их легче переваривать, но факт остается фактом, что приготовление овощей меняет содержание питательных веществ.

Для некоторых овощей их приготовление может сделать питательные вещества более доступными. В других случаях при этом вы теряете питательные вещества. Все это зависит от способа приготовления.

Независимо от того, каким способом вы готовите овощи, содержание в них питательных веществ, скорее всего, изменится.

"Вопрос о том, следует ли варить овощи, - это не простой ответ да или нет, он зависит от ряда различных факторов. Любая форма приготовления пищи, скорее всего, приведет к изменению содержания витаминов", - сообщила дипломированный диетолог Сара Шлихтер.

Следует учитывать один фактор: есть ли в овоще, который вы готовите, жиро- или водорастворимые питательные вещества.

По данным Национального института рака, водорастворимые витамины, такие как витамин С и витамины группы В, такие как фолат, тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота и т. д., растворяются в воде.

Это означает, что во время варки эти питательные вещества вымываются в воду, и после приготовления овощи сохраняют их меньше. К овощам, богатым водорастворимыми витаминами, относятся грибы, сладкий картофель, шпинат, брокколи и сладкий перец.

Во время одного исследования, проведенного в апреле 2018 года в журнале Food Science and Biotechnology выяснилось, что при варке овощей, таких как брокколи, мангольд, картофель, сладкий картофель, морковь, шпинат и кабачки, удаляется больше водорастворимых витаминов, таких как витамин С, чем при любом другом способе приготовления.

Интересно, что хотя бета-каротин (предшественник витамина А) не растворяется в воде, исследование также показало, что кипячение снижает содержание бета-каротина, содержащегося в моркови.

Ученые предполагают, что это, вероятно, связано с высокой температурой кипящей воды, поскольку бета-каротин чувствителен к нагреванию.

Когда можно варить овощи

Если вы варите овощи в воде или бульоне, который будет использоваться в супе, это не проблема, потому что вы все равно будете получать витамины из жидкости.

Одним из преимуществ варки овощей является то, что при приготовлении не требуется дополнительного жира, что для некоторых может быть более питательным вариантом. Варка - отличный способ приготовления пищи для тех, кто пытается сократить в своем рационе жиры, например растительные масла.

Способы приготовления для сохранения питательных веществ

Хотя варить удобно, можно упростить приготовление овощей, используя другие методы приготовления, сохраняющие питательные вещества.

Другие способы приготовления овощей помимо их варки включают в себя: