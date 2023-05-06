"Є відчуття, що ти вдома": Віктор Винник зачаровує новою піснею про Львів

"Хай все буде так" - вже друга пісня у вашому репертуарі, присвячена Львову. Що надихнуло вас на створення нової роботи? Яка її ідея?

Ідея доволі проста. Дійсно, наша пісня "Місто" із середини 2000-х вважається композицією про Львів, але там жодного слова про саме місто нема. Тоді я хотів написати пісню про маленьку батьківщину, адже така є в кожного з нас. У ній зрозуміло вже за настроєм, що пісня однозначно саме про Львів.

Зараз же мені бачилося написати просту, щиру композицію доволі простими словами та без якихось супералегорій. Зробити дуже львівську пісню, використавши навіть якісь такі звичні для багатьох місцевих фрази як "прошу пані" тощо. Щоб вона була лайтова та софтова за настроєм, у хорошому розумінні розслаблена і легка: так, як іноді я, та й багато інших людей почувають себе у Львові. Коли приїжджаєш і відразу потрапляєш у характерну львівську атмосферу, коли вона тебе оточує зі всіх сторін. Не йдеш, а пливеш, і тобі легко. Ти вдома.

У мене був борг перед цим містом, тож я написав пісню, і дуже радий, що вдалося зреалізувати цей проєкт.

"Місто" була офіційним гімном святкування 750-річчя міста Лева! Пригадайте, як все було тоді?

Хоч це було давно, та пригадати можна. Пісня не була написана спеціально для святкування. Просто виникла у певний момент. Пам'ятаю, що написав її в якійсь маршрутці, лив сильний дощ і маршрутка довго стояла. І в цей момент, від нічого робити, композиція просто прийшла мені в голову. При цьому пісня була створена зовсім не у Львові. Втім так збіглося, що було велике святкування 750-річчя міста Львова.

Зараз навіть страшно собі уявити, що такий великий і потужний проєкт був можливим. Але тим не менше, він відбувся і люди середнього віку пам'ятають ці хороші прекрасні дні, ці часи. Мені приємно, що пісня "Місто" отримала такий статус. Але приємніше більше від того, що пісня пішла в народ і живе своїм життям. На неї записують чимало каверів, вона доволі популярна, має багато переглядів і на концертах часто просять її виконати.

У синглі є слова про те, що Львів - це найкраще місто. А які Ваші найяскравіші спогади, пов'язані з ним?

Заведено вважати, що людина має для себе обирати якісь улюблені речі, в тому числі й місто. Мені подобається багато міст і сіл в Україні та світі, але не думаю, що хтось буде сперечатися (хоча можливо хтось і буде, але які аргументи?), що в нашій Україні аналогів місту Львову немає. Так сталося. Чи заслуга це Львова і львів'ян? Чи, можливо, нам пощастило з такою історичною спадщиною? Не знаю.

Місто вважається культурною столицею України, туристичною меккою. Львів - дуже потужний центр українства, який ним є, був і ним залишиться. Я дуже люблю це місто. Щиро кажу, коли проїжджаю транзитом чи буваю тут, є відчуття, що перебуваю вдома. Такого відчуття в інших містах у мене немає. Відверто кажу. А у Львові є.

Також маю багато дуже яскравих спогадів, пов'язаних зі Львовом, адже тут мені вдалося познайомитися з багатьма цікавими людьми. Також це місто, де ми робили перші кроки на великій сцені, де був локальний успіх. Якщо згадати усі такі моменти, то, напевно, треба сідати за написання книги про Львів. До речі, цікава ідея!

Які топ-3 улюблені місця Віктора Винника у Львові?

Ой, то треба було підготуватися. Мені дуже подобаються місця, де ще не дуже "потопталася туристична нога". Таких місць все менше.

Мені подобався район Замарстинівської, він раніше був взагалі вільним від туристів, зараз вони й туди добігають. Там є оцей міст. Я навіть деякий час мешкав там.

Віктор Винник (фото: пресслужба)

Потім, знову ж таки в цьому районі, площа Старий ринок, також два кроки від центру, але вже легше.

Дуже хороший район Коновальця-Чупринки. Це дуже такий "панський район". За можливості, завжди стараюся пройтися цими вулицями.

Що побажаєте місту Лева і львів'янам у День міста?

Хочу побажати одного - місту Лева, всім іншим містам України та їхнім мешканцям - щоб наступні свята, дні міст, визначні події ми вже відзначали у мирній країні, після нашої Перемоги. Насправді навіть якщо перемога настане завтра, це не зніме багатьох проблем. Все одно нас чекають дуже важкі часи. Але дуже добре, що нація, народ у більшості, на мою думку, має розуміння, що це виклик історії та обійти його не можна. Ми стоїмо за своє і ми неодмінно переможемо. Це найважливіше, що треба знати та в що потрібно вірити!