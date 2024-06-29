"Є тільки дві". Перукар розкрила всю правду про "натуральні" фарби для волосся

У світі існує всього дві натуральні фарби - це хна та басма. Всі інші засоби не мають права називатися такими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис перукаря Руслани Бєли в Instagram.

Що треба знати про фарби для волосся

В чому різниця між аміачними та безаміачними фарбами?

Існування стійких фарб для волосся без аміаку може змусити вас думати, що вони кращі. Проте фарбування на основі аміаку насправді гарантує менше пошкодження волосся з часом.

Для стійкого фарбування аміак захищає структуру волосся краще, ніж безаміачна фарба. Безаміачні фарби не мають різкого хімічного запаху. Вони не випаровуються після завершення фарбування. Вони залишаються на вашому волоссі навіть після промивання шампунем і водою. Викликають довготривале пошкодження структури волосся.

За словами експерта, аміачні фарби надають найбільш яскравих кольорів. Вони відкривають кутикули волосся, дозволяють барвникам, що окислюють волосся безпечно проникати в пасма. Також вони прекрасно замасковують сивину.

Для довідки

Аміак - це хімічна речовина, яка забезпечує лужність та підвищує pH фарб для волосся. Він злегка набухає (тому тонке волосся завжди здається густішим) і дозволяє більшій кількості молекул барвника проникати всередину волосяного стержня. Аміак є дуже маленькою молекулою, яка швидко змивається з волосся. Аміак викликає менше пошкодження волосся, ніж його альтернативи у довготривалому періоді.

Фарби для волосся без аміаку використовують інші хімічні речовини. Вони близькі родичі аміаку і включають моноетаноламін (MEA) або амінометилпропанол (AMP).

Вони більші за розміром, ніж аміак. MEA та AMP не набухають у волоссі і, отже, не дозволяють фарбі проникати глибоко у волосся, тому ваші результати можуть бути далеко не ідеальними.

МЕА та АМФ не так швидко випаровуються, не так сильно пахнуть і змиваються з волосся довше, ніж аміак.

MEA і AMP є набагато більшими молекулами, ніж аміак, тому вони не такі леткі. Це означає, що вони залишаються у кольорі, і ви не так сильно відчуваєте їх запах.

"МЕА і AMP пахнуть не так різко, але діють так само, як аміак. Всі окисні фарби для волосся є лужними, не має значення, чи є MEA, AMP або аміак. Важливим є остаточний pH фарби для волосся", - резюмувала Руслана.