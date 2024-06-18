"Не ведіться на маркетинг". Перукар розказала, який має бути гарний шампунь

Шампуні бувають різних кольорів. Колір не має відношення до догляду, він всього лише тішить покупця. В усіх засобах для волосся є хімічні речовини.

Як обрати якісний шампунь для волосся, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис досвіченої перукарки Руслани Бєли в Instagram.

Який має бути гарний шампунь?

За словами експертки, органічні шампуні та "натуральні"- це тільки популярні слова в рекламі, які просто дорожче коштують. Але в усіх шампунях є хімічні речовини.

Шампуні також бувають з різними запахами. Виробники додають різні ароматизатори. Це впливає на ціну продукту. Крапля рожевого масла та рожевий колір змушують споживача думати, що його шампунь зроблений із троянд, а не з хімічних речовин.

Іноді в шампунь додають загусники, щоб надати йому інше тактильне відчуття. Складається враження, що густого шампуню вистачить на довше і він кращий, але в догляді це не має значення.

Що важливо знати про шампунь?

Шампуні, що містять SLS та силікони, дають переваги тільки при першому використанні. Після цього вони роблять шкіру голови дуже жирною, а волосся - восковим.

Згодом можуть початися й інші проблеми з волоссям, такі як випадання волосся і кінчики, що січуться.

Найбільша різниця між шампунями - це наявність/відсутність шкідливих хімічних речовин.

Лаурилсульфати (лаурилсульфат натрію) багато років є основними поверхнево-активними речовинами у багатьох шампунях. Вони недорогі і є дуже хорошими засобами, що очищають, але можуть пошкодити волосся і викликати подразнення шкіри голови.

Незважаючи на те, що не всі сульфати викликають роздратування, лаурилсульфат натрію створив усім сульфатам погану репутацію та попит на шампуні без сульфатів.

Шампунь має гарно промивати шкіру голови. Вам має подобатись результат після миття протягом кількох днів. Але неправильно підібраний шампунь може пошкодити і шкіру голови і волосся на ній.

Якщо ви бачите, що у вас часто жирніє шкіра голови, не можете зробити обʼєму, або у вас сухість шкіри, лусочки, то потрібно підібрати шампунь по вашому типу.

"Не ведіться на маркетинг, бо всі шампуні - то є хімія. Всі шампуні - хімічні. Еко засоби то - яйця на голову", - резюмувала Руслана.

Як купити гарний шампунь

Шукайте шампунь, в якому будуть присутні хоча б два з цих компонентів: