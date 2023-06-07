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Є ті, хто вижив. Затоплений зоопарк у Новій Каховці просить допомоги

Зоопарк у Новій Каховці просить допомоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зоопарк "Казкова діброва" в Новій Каховці був затоплений в результаті підриву Каховської ГЕС 6 червня. На щастя, не всі тварини загинули, як повідомляли раніше.

Про новини звіринця повідомили на сторінці Facebook "Казкова діброва".

Що сталося з тваринами у зоопарку

Наголошується, що 6 червня співробітники зоопарку, перебуваючи у шоковому стані, надали не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території звіринця, а знаходилися вдома у співробітниці Валентини. Завдяки цьому вони залишилися живими.

"Наш улюбленець папуга Веня, білки-летяги, фретки, папуги, шиншили та морські свинки змогли вберегтися від потопу", - сказано в повідомленні.

Зоопарк просить допомоги

Зоопарк просить мешканців Нової Каховки про допомогу. Прохання полягає у тому, щоб взяти до себе морських свинок, хто може це зробити.

"Новокаховчани, дуже велике прохання! Хто може забрати додому морську свинку? 46 морських свинок "Казкової діброви" залишилися живими. Допоможіть, будь ласка, їх зберегти", - просять у людей.

Місцевих мешканців просять взяти додому морських свинок (фото: Зоопарк "Казкова діброва")

Охочих просять дзвонити чи писати за телефонами:

0664480698 або +79900359198 (Валентина).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео із затопленого зоопарку "Казкова діброва"

А ще розповідали про те, що екологи назвали наслідки підриву греблі Каховського водосховища.

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зоопаркКаховська ГЕСтварини