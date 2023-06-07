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Есть выжившие. Затопленный зоопарк в Новой Каховке просит о помощи

Зоопарк в Новой Каховке просит о помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Зоопарк "Казкова диброва" в Новой Каховке был затоплен в результате подрыва Каховской ГЭС 6 июня. К счастью, не все животные погибли, как сообщалось ранее.

О новостях зверинца сообщили на странице Facebook "Казкова диброва".

Что случилось с животными в зоопарке

Отмечается, что 6 июня сотрудники зоопарка, находясь в шоковом состоянии, предоставили не совсем точную информацию. Некоторые животные не были на территории зверинца, а находились дома у сотрудницы Вали. Благодаря этому они остались живы.

"Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки смогли уберечься от потопа", - сказано в сообщении.

Зоопарк просит о помощи

Зоопарк просит жителей Новой Каховки о помощи. Просьба заключается в том, чтобы взять к себе морских свинок, кто может это сделать.

"Новокаховчане, очень большая просьба! Кто может забрать домой морскую свинку? 46 морских свинок "Казковой дибровы" остались живы. Помогите, пожалуйста, их сохранить", - просят у людей.

Местных жителей просят взять домой морских свинок (фото: Зоопарк "Казкова диброва")

Желающих просят звонить или писать по телефонам:

0664480698 или +79900359198 (Валентина).

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео из затопленного зоопарка "Казкова діброва"

А еще рассказывали о том, что экологи назвали последствия подрыва дамбы Каховского водохранилища.

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