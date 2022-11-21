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"Є політичний проект": історик розповів, хто може замінити Путіна

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Росія, Понеділок 21 листопада 2022 15:20
"Є політичний проект": історик розповів, хто може замінити Путіна Володимир Путін та Олександр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Автор: Юлія Гаюк

Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що замінити сучасного диктатора Путіна зможе олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

За словами Солов'я, Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев є найбільш ймовірним претендентом на пост президента. Це пов'язують із тим, що він представляє "клан чекістів" - найвпливовішу групу російської еліти.

&quot;Є політичний проект&quot;: історик розповів, хто може замінити Путіна

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев (фото: РИА Новости)

"Більше ніхто не сміє і заїкнутися про свої амбіції, тому що розуміє - якщо заїкнеться, то це буде останнє, що він скаже. Якщо ти про це скажеш сьогодні, то завтра ти можеш потрапити в яке-небудь дивне ДТП. Наприклад, у Стремоусова на тілі чотири ножових рани, але загинув він в результаті ДТП", - говорить історик.

Проте на противагу Євген Пригожин, власник ПВК "Вагнер" зараз працює над створенням партії.

"Я колись говорив про те, що є політичний проєкт, який фінансується і реалізується Пригожиним, але його особами можуть стати Ігор Гіркін і, малоймовірно, Олександр Дугін", - переконаний історик.

До речі, Гіркін знаходиться не на фронті, а в тилу на одній з баз "Вагнера" в Ростовській області. На фронт його не пускають, бо було б вкрай небажано, якби він опинився в полоні. Так стверджує Соловей.

"Пригожин - це фігура більш масштабна, ніж Жириновський. Річ у тому, що Жириновський - це політик мирного часу, а Пригожин - кризового. У нього і ресурси для кризового часу, і мислить він в цих категоріях. Він користується популярністю серед частини середнього офіцерства. Це робить його і впливовим, і небезпечним", - упевнений аналітик.

&quot;Є політичний проект&quot;: історик розповів, хто може замінити Путіна

Власник ПВК "Вагнер" (фото: ТАРС)

Однак експерт не робить ставок на Пригожина як на президента. На його думку, він зможе вплинути на результат виборів, але не перемогти їх.

Наразі серед російських військових спостерігається суттєвий розкол. Військові експерти розповіли, з чим це пов'язано.

А ще на фоні вербування до "Вагнера" у Росії скоротилася кількість ув'язнених.

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